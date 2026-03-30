Der Druck ist groß, die Zuversicht auch: Die deutsche U21 muss im Kampf um das EM-Ticket das Auswärtsspiel beim Tabellenführer gewinnen. Der Torjäger ist «ready». Eine El-Mala-Premiere würde helfen.

Athen (dpa) – Doppelpacker Nicolò Tresoldi fiebert diesem Finale um das EM-Ticket entgegen. «Es ist quasi wie ein K.o.-Spiel», sagte der Torjäger der U21-Nationalmannschaft vor dem großen Showdown mit Tabellenführer Griechenland. «Ich bin schon ready für Dienstag, ein paar Tore mehr zu schießen.»

Ein weiterer Sieg muss nach dem 3:0 gegen Nordirland her, um im Kampf um die direkte Qualifikation für die Endrunde im kommenden Sommer vorne im Rennen dabei zu sein. Und es muss sogar ein Sieg mit zwei Toren Vorsprung sein, um die Tabellenspitze in der Gruppe F zu übernehmen. Nur die neun Gruppensieger – und der beste Gruppenzweite – sind sicher beim Turnier in Albanien und Serbien dabei. Die acht anderen Gruppenzweiten bestreiten Playoffs, bei denen es um vier weitere EM-Plätze geht.

Schmerzhafte Oktober-Erinnerungen

Einen Umweg, den sich die im Hinspiel schmerzhaft mit 2:3 geschlagene deutsche Auswahl gerne ersparen würde. «Wir sind eingespielter, wir haben ein gutes Selbstbewusstsein», sagte Kapitän Tom Bischof. «Ich denke, dass wir die Griechen da weghauen werden.» Der Bayern-Profi kündigte einen Attacke-Auftritt in Athen am Dienstag (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) an. «Natürlich immer. Wir sind Deutschland», sagte der 20-Jährige mit einem zuversichtlichen Lächeln.

Beim Hinspiel, als der frühere Nürnberger und jetzt verletzte Stefanos Tzimas traf, lag das deutsche Team nach nicht einmal einer Viertelstunde 0:2 zurück. Nach der erfolgreichen Aufholjagd wurde dann am Ende ein Unentschieden hergeschenkt. «Wir hatten damals eine schwierige Phase», sagte U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo, der vor allem einen großen Abwehr-Engpass auffangen musste. «Wir sind als Team jetzt weiter als noch im Oktober.»

Wann bejubelt El Mala die Premiere?

So weit, dass ein Sieg im Leoforos-Stadion bei einer erwarteten heißblütigen Atmosphäre glückt? «Ich glaube, da wird dann eine Wand stehen für ihre Mannschaft, die sie nach vorne peitschen werden», sagte Di Salvo vor dem Spiel in einem «traditionellen Stadion».

Für den Kölner Saisonaufsteiger Said El Mala wäre die Partie der perfekte Zeitpunkt für seinen U21-Premierentreffer. Spieler wie die in der Champions League erprobten Tresoldi und Bischof wollen vorangehen. «Es ist natürlich immer schön, für Deutschland zu treffen», sagte Tresoldi vom FC Brügge, für den er zuletzt in sieben Liga-Spielen siebenmal traf.

Deutschland? Italien? Argentinien? Spannende Tresoldi-Zukunft

«Ich habe einen sehr guten Lauf in Brügge gehabt», sagte der 21-Jährige nach zwei Toren gegen die Nordiren. «Deswegen ist es sehr wichtig, dass ich den Lauf mitnehme, dass ich auch hier ein paar Tore mache.» Die Treffer rücken ihn auch in den Fokus für höhere Aufgaben. Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte den früheren Hannover-Profi bislang noch nicht. Der Sohn eines ehemaligen italienischen Fußball-Profis und einer Argentinierin ist auch Kandidat für andere Nationalteams.

Erstmal zählt aber nur Griechenland. Ein «geiles Match», wie Bischof befand. Die Was-wäre-wenn-Szenarien, ob man bei einer Führung auf das nächste Tor drängt oder auf eine Aufholjagd der fehlenden Tore im September setzt, sind für seinen Trainer zweitrangig. «Das wäre irgendwo ein Gucken in eine Glaskugel», sagte Di Salvo. «Erstmal wollen wir das Spiel gewinnen.»