Herzogenaurach (dpa) – Bei Jürgen Klopp muss man auf alles gefasst sein. Beim Training der Fußball-Nationalmannschaft zog der Bundestrainer vor laufender Kamera seine Hose herunter. Er würde doch wohl nicht etwa blankziehen. Mitnichten. Der 59-Jährige machte sich mit der Filmcrew des DFB einen Spaß, demonstrierte seinen Trick gegen die unangenehme November-Kälte in Herzogenaurach. Unter der schwarzen Trainingshose trug Klopp nämlich eine zweite, wie im Social-Media-Video in Nahaufnahme zu sehen ist.

«Man muss nur 30 Jahre im Leben gefroren haben, wie verrückt. Dann geht man einfach nicht mehr mit nur einer Hose aus dem Haus», sagte der Bundestrainer mit einem Grinsen zu seiner Lektion bezüglich Lebenserfahrung bei Schmuddelwetter. «Besser haben als brauchen», schloss Klopp seine kleine Kleiderlehre und widmete sich wieder dem Training der Nationalmannschaft.

Auch am Mittwoch dürfte Klopp wieder im Zwiebelprinzip auf dem Trainingsplatz am Homeground stehen. Für 16.45 Uhr hat er die vorletzte Übungseinheit der DFB-Stars vor dem Abflug zum Nations-League-Spiel am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Serbien unter Flutlicht angesetzt. Laut Wetterbericht sind Regen und Temperaturen um acht Grad Celsius zu erwarten.