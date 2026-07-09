Paris (dpa) – Frankreich rüstet sich vor dem WM-Viertelfinale gegen Marokko am Abend (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV) für mögliche Ausschreitungen. Alle Sicherheitskräfte seien in vollem Umfang im Einsatz, um sicherzustellen, dass das Viertelfinalspiel ein Fest bleibe, hieß es aus dem Innenministerium in Paris. Gemeinsam mit der Nationalpolizei, der Gendarmerie und den Polizeidirektionen liefen entsprechende Vorbereitungen.

In mehreren Städten werde mit großen Menschenansammlungen gerechnet, die ein schnelles und entschlossenes Eingreifen erfordern könnten, um die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen, sollte es zu Unruhen kommen. Das Ziel sei, es allen Fans zu ermöglichen, das Spiel in aller Ruhe in vollen Zügen zu genießen und den Sieg ihrer Mannschaft zu feiern, während gegenüber Unruhestiftern gleichzeitig mit größter Entschlossenheit vorgegangen werde, hieß es aus dem Ministerium.

In Frankreich leben schätzungsweise 2 bis 2,2 Millionen Marokkaner und Menschen mit marokkanischen Wurzeln. Knapp hinter den Algeriern sind sie die zweitgrößte Einwanderergruppe in Frankreich.

Strikte Verbote im öffentlichen Raum

In Paris und der Hauptstadtregion wurde auf Anordnung der Polizeipräfektur das Mitführen von brennbaren Stoffen, Waffen und Pyrotechnik vorübergehend untersagt. Im südfranzösischen Departement Aude wurde rund um das Viertelfinale und auch angesichts der aktuellen Hitzewelle der Verkauf von Alkohol und der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum vorübergehend untersagt. Die Ordnungskräfte würden das Einhalten der Verbote strikt überwachen, damit der Fußballabend für alle ein Fest bleibe, sagte der Präfekt.

Die Stadt Paris verlängert unterdessen am Abend des Viertelfinales und für alle folgenden WM-Spiele die Öffnungszeiten der Außengastronomie bis zwei Uhr morgens. Unter dem Motto «Die Fanzone, das ist Paris» verpflichteten sich die Gastronomen im Gegenzug, an die Schließzeiten zu halten, keinen Alkohol zum Mitnehmen zu verkaufen, der Kundschaft gratis Wasser zur Verfügung zu stellen und gegen mögliche sexistische Gewalt vorzugehen, teilte die Stadt mit.

Damit die feiernden Fußballfans sich in Paris sicher auf den Straßen bewegen können, wird das bei Touristen beliebte Maraisviertel im Zentrum und ein Bereich im elften Arrondissement von 20 Uhr bis 2 Uhr für den Autoverkehr gesperrt.