Frankreich setzt ein Zeichen vor der WM und besiegt Brasilien trotz Unterzahl. Kylian Mbappé trifft im ersten Spiel nach dem Wirbel um seine Verletzung.
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Foxborough (dpa) – Frankreich hat den Härtetest vor der Fußball-WM gegen Brasilien trotz Unterzahl mit 2:1 gewonnen. Real Madrids Star Kylian Mbappé brachte die Franzosen in der 32. Minute im Gillette Stadium in der US-Stadt Foxborough (Massachusetts) in Führung und traf damit im ersten Länderspiel nach dem Wirbel um seine Knieverletzung.