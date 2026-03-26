Freundschaftsspiel Frankreich gewinnt Härtetest gegen Brasilien vor WM dpa 26.03.2026, 23:49 Uhr

i Kylian Mbappé brachte die Franzosen in der 32. Minute in Führung. Charles Krupa. DPA

Frankreich setzt ein Zeichen vor der WM und besiegt Brasilien trotz Unterzahl. Kylian Mbappé trifft im ersten Spiel nach dem Wirbel um seine Verletzung.

Foxborough (dpa) – Frankreich hat den Härtetest vor der Fußball-WM gegen Brasilien trotz Unterzahl mit 2:1 gewonnen. Real Madrids Star Kylian Mbappé brachte die Franzosen in der 32. Minute im Gillette Stadium in der US-Stadt Foxborough (Massachusetts) in Führung und traf damit im ersten Länderspiel nach dem Wirbel um seine Knieverletzung.







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