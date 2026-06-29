Brasilien und Japan spielen in Houston um das WM-Achtelfinalticket. Rund um die Partie macht das FBI eine Drohung gegen das Stadion publik.

Houston (dpa) – Die US-Bundespolizei FBI prüft während des WM-Sechzehntelfinals in Houston nach eigenen Angaben eine «im Internet kursierende Drohung» gegen die Arena. Brasilien und Japan bestreiten in dem Stadion ihr erstes K.-o-Runden-Spiel. «Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Anhaltspunkte für die Glaubwürdigkeit der Drohung», heißt es in einer FBI-Mitteilung, aus der mehrere US-Medien zitieren.

Das FBI erklärte, es arbeite aktuell mit den Sicherheitsbehörden auf lokaler, bundesstaatlicher und nationaler Ebene zusammen, um den Urheber der Drohung zu ermitteln. «Wir analysieren und bewerten die Situation weiterhin», hieß es. Die Öffentlichkeit werde aufgerufen, «wachsam zu bleiben und verdächtige Aktivitäten oder Personen unverzüglich den Strafverfolgungsbehörden zu melden.»