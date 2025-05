Herzogenaurach (dpa) - Unter dem Jubel der Fans radelten die Fußball-Nationalspieler auf ihren blauen Leihrädern ins Adi-Dassler-Stadion. In der Arena in Herzogenaurach bat Julian Nagelsmann zur ersten Trainingseinheit in der kurzen Vorbereitung auf das Finalturnier der Nations League. Mit 25 Spielern seines Kaders konnte der Bundestrainer die Übungseinheit unter weiß-blauen Himmel bei sommerlichen Temperaturen absolvieren.

Nur Yann-Aurel Bisseck fehlte noch. Der junge Verteidiger steht mit Inter Mailand am Samstag (21.00 Uhr/ZDF/DAZN) im Endspiel der Champions League in München gegen Paris Saint-Germain und wird erst anschließend zum DFB-Team stoßen.

Ter Stegen als Nummer eins im Fokus

Erstmals seit gut acht Monaten war beim Auftaktprogramm vor rund 4.000 Fans Torwart Marc-André ter Stegen wieder beim DFB-Team dabei. Nach seiner schweren Knieverletzung soll der Schlussmann des FC Barcelona auch im Halbfinale des UEFA-Wettbewerbs am Mittwoch (21.00 Uhr) gegen Portugal in München wieder im Tor stehen. Und dann auch bestmöglich im folgenden Finale vier Tage später gegen Frankreich oder Spanien.

Mit spiel-orientierten Übungsformen fuhr Nagelsmann das Training gleich hoch. Das war mehr als ein lockerer Aufgalopp nach teilweise knapp zwei Wochen frühem Sommerurlaub der Profis.

Anton auf Rüdiger-Position

Im abschließenden Trainingsspiel erkennbar: Der Dortmunder Waldemar Anton soll in der Viererkette den Platz des nach seiner Knieoperation nicht berücksichtigten Antonio Rüdiger einnehmen. Der für Angelo Stiller nachnominierte Mainzer Jonathan Burkardt verließ offenbar leicht angeschlagen den Platz. Seine Kollegen schrieben noch Autogramme und verteilten kleine Bälle an die Fans.