Der DFB sucht nach dem WM-Fiasko einen Weg in die Zukunft. Eine frühere Nationalspielerin und jetzt TV-Expertin hat konkrete Ideen.

München (dpa) – Beim Neuaufbau im deutschen Fußball nach dem WM-Debakel sollten nach Ansicht von Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme auch weibliche und internationale Aspekte eine Rolle spielen. «Wir haben im Fußball-Männerbereich nur den Blick von Männern auf die Männer», sagte die Olympiasiegerin von 2016 als MagentaTV-Expertin. «Da muss man sich meines Erachtens – das wäre mein Wunsch, mein Feedback – einfach viel, viel bunter aufstellen.»

Kemme würde «auch Internationalität mit in diese Kreise ziehen, weil der internationale Fußball ist gerade auf jeden Fall weiter. Da möchte ich gerne die Expertise auch von außen in diesem Systemkosmos DFB haben.» Die 34-Jährige, mehrmals deutsche Meisterin und 2010 Champions-League-Siegerin, wünscht sich «eine viel breitere mentale Aufstellung», wie sie sagte, «auch diverser». Am Potenzial liege es nicht, «die fußballerische, physische Qualität ist da», meinte Kemme. «Aber wir können es nicht abrufen.»

Nach dem Aus der DFB-Auswahl im Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft steht Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem Aus. Unklar ist zudem die Zukunft von Rudi Völler als Sportdirektor und Geschäftsführer Andreas Rettig.