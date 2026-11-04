Deutschland steht in der Nations League unter Druck. Der Einzug ins Viertelfinale wird für Jürgen Klopp zu einer heiklen Rechnerei. Ein Szenario würde für heiße Diskussionen um die DFB-Elf sorgen.

Frankfurt/Main (dpa) – Im Kampf um ein Ticket für die K.-o.-Runde der Nations League bahnt sich für Jürgen Klopp eine hochbrisante Konstellation gegen Erzrivale Holland an. Gewinnt die Fußball-Nationalmannschaft ihr erstes Spiel in Serbien und schlagen die Niederlande zeitgleich Griechenland mit zwei Toren Vorsprung könnten die DFB-Elf und Oranje mit einem Wunschergebnis beide das Viertelfinale erreichen – auf Kosten der Griechen.

Gewinnt Deutschland nämlich im zweiten November-Spiel mit 1:0 gegen die Niederlande, wäre Oranje Gruppensieger, die DFB-Elf Zweiter und Griechenland als Dritter raus. Möglich macht dieses Szenario das Reglement des UEFA-Wettbewerbs, in dem der direkte Vergleich und die Tordifferenz aus den Partien punktgleicher Teams wichtiger sind als die Trefferbilanz aus allen Gruppenspielen. Klopp nominiert am Donnerstag sein Aufgebot für den Jahresabschluss der Nationalmannschaft.

Hauchdünner Vorsprung der DFB-Elf

Im konkreten Rechenbeispiel hätten Deutschland, die Niederlande und Griechenland je elf Punkte insgesamt und je fünf Zähler aus den direkten Duellen. Die Tordifferenz aus den Spielen untereinander gäbe den Ausschlag für die Niederlande (+1) und Deutschland (0) vor den Griechen (-1), obwohl diese gegen Deutschland eine positive Bilanz (1:0/0:0) aufweisen.

Klopp und sein Holland-Kollege, der spanische Ex-Weltmeister Xavi Hernández, sind natürlich über jeden moralischen Zweifel erhaben. Und doch wären heftige Debatten rund um die Partie am 16. November in Berlin sicher. Gerade in Griechenland würde man genau auf den Spielverlauf im Olympiastadion achten.

Skandalspiel vor 44 Jahren

Das Szenario weckt Erinnerungen an den Sündenfall des deutschen Fußballs bei der WM 1982. Im letzten Gruppenspiel reichte Deutschland und Österreich damals ein 1:0 der DFB-Elf zum Weiterkommen. Nach dem frühen Führungstor von Horst Hrubesch stellen beide Teams ihre Angriffsbemühungen praktisch ein, Algerien musste der sogenannten Schande von Gijon tatenlos zuschauen.

Anschließend wurden finale Gruppenspiele zeitgleich angesetzt, dennoch sind Ergebniskonstellationen, die zwei Teams helfen, weiter möglich. Bei der EM 2024 reichte Rumänien und der Slowakei ein 1:1 zum Weiterkommen, immerhin lieferten beide Mannschaften ein engagiertes Spiel.

Letztlich ist bei der Rechnung noch sehr viel Konjunktiv im Spiel, denn es gibt zahlreiche andere Varianten in der Gruppe 2 der A-Liga. Griechenland hat zudem als aktuell punktgleicher Tabellenzweiter hinter den Niederlanden und drei Punkten Vorsprung auf die DFB-Elf sein sportliches Schicksal selbst in der Hand. Ein Sieg in Holland und die Griechen wären sicher im Viertelfinale. Deutschland und Oranje müssten das zweite Ticket untereinander ausspielen.