Angreifer Riyad Mahrez erlebte mit Algerien die Weltmeisterschaften 2014 und 2026. Nach dem Aus gegen die Schweiz verkündet der 35-Jährige einen Entschluss.

Vancouver (dpa) – Algeriens Fußball-Ikone Riyad Mahrez hat seine internationale Karriere unmittelbar nach dem WM-Aus gegen die Schweiz beendet. Der 35 Jahre alte Offensivspieler gab nach dem 0:2 in Vancouver direkt am Spielfeldrand ein Interview und sagte: «Das war mein letztes Spiel für Algerien.» Mahrez, der bei dieser WM beim 3:3 in der Vorrunde gegen Österreich doppelt traf, kommt auf 119 Länderspiele und 40 Tore.

In beiden Kategorien belegt er Rang zwei. Nur Defensivspieler Aissa Mandi liegt bei den Einsätzen (122) für Algerien vor ihm und nur Islam Slimani (46) gelangen mehr Treffer. Mahrez war bereits Teil des algerischen Kaders, als das Team bei der WM 2014 dem späteren Weltmeister Deutschland um Miroslav Klose bei einem 1:2 nach Verlängerung im Achtelfinale alles abverlangte.