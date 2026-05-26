Die erste Diagnose sind da - und Argentinien atmet auf. Messis Oberschenkelmuskel ist nur überlastet und ermüdet.

Miami (dpa) – Inter Miami hat bei seinem verletzten Superstar Lionel Messi Entwarnung gegeben. Kurz vor der WM-Endrunde hatte sich der argentinische Fußball-Weltmeister zuletzt im Spiel seines US-Arbeitgebers auswechseln lassen. Messi hatte sich an den linken hinteren Oberschenkel gefasst. In seinem Heimatland wuchsen bereits die Sorgen.

Nach weiteren medizinischen Untersuchungen deute die vorläufige Diagnose auf eine Überlastung in Verbindung mit Muskelermüdung in der linken Oberschenkelmuskulatur hin, teilte Inter nun mit. «Der Zeitplan für seine Rückkehr zum Training hängt von seinem klinischen und funktionellen Fortschritt ab.»

Nächstes Spiel für Messi mit Argentinien kurz vor WM-Beginn

Laut der argentinischen Zeitung «La Nación» soll Messi zehn Tage pausieren. Das vorletzte Testspiel der Albiceleste vor der WM steht am 6. Juni im texanischen Austin gegen Honduras an. Drei Tage später tritt die Mannschaft von Weltmeister-Trainer Lionel Scaloni in Alabama gegen Island an.

Für Kapitän Messi wird es die sechste Weltmeisterschaft. Ihr WM-Camp haben die Südamerikaner in Kansas City. In der Gruppe J geht es für Argentinien am 17. Juni gegen Algerien mit der WM-Endrunde los, Österreich mit dem deutschen Trainer Ralf Rangnick und Jordanien sind die weiteren Gegner. Den Kader für die WM-Endrunde hat Scaloni noch nicht bekannt gegeben.