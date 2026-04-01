Fußball Ende einer Ära in Polen? Lewandowski deutet Rücktritt an dpa 01.04.2026, 08:59 Uhr

i Kann das WM-Aus für Polen kaum fassen: Robert Lewandowski Pontus Lundahl. DPA

Robert Lewandowski hat das Nationalteam Polens lange geprägt und Rekorde gebrochen. Für das Ziel WM 2026 gab er gar den Rücktritt vom Rücktritt - doch das hat er verfehlt. Was sind die Konsequenzen?

Solna (dpa) – Die verpasste WM-Qualifikation dürfte auch das Ende der Ära von Robert Lewandowski im polnischen Fußball-Nationalteam bedeuten. Darauf lässt zumindest ein Instagram-Post des 37 Jahre alten Angreifers nach dem 2:3 im Playoff-Duell mit Schweden deuten, das er mit dem Lied «Time To Say Goodbye» von Sarah Brightman und Andrea Bocelli untermalte.







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