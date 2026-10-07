Das Ticket für die EM in Albanien und Serbien hat die deutsche U21 gebucht. Der nächste wichtige Turnier-Termin folgt im November. Auf die Titelchancen im Sommer 2027 hat auch Jürgen Klopp Einfluss.

Bielefeld (dpa) – Mit glücklichen Gesichtern genossen die U21-Nationalspieler zu den Klängen von Major Tom ihre Ehrenrunde. Das Ticket für die Fußball-Europameisterschaft im nächsten Sommer vom 16. Juni bis 3. Juli in Albanien und Serbien ist gelöst. Schnell trudelte nach dem 2:0 zum Gruppenabschluss gegen Georgien laut Nationalcoach Anton Di Salvo dazu die Gratulation von Bundestrainer Jürgen Klopp ein.

Der neue Hoffnungsträger der Nationalmannschaft gehörte anders als DFB-Sportdirektor Rudi Völler und der künftige Geschäftsführer Per Mertesacker nicht zu den Zuschauern bei der größten Kulisse eines U21-Heimspiels seit 20 Jahren. Der Bundestrainer schaut aber genau hin, was die wichtigste Nachwuchs-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes macht – und welche Kandidaten nach Tom Bischof, Lennart Karl & Co. für ihn heranreifen.

Wie geht es für die U21 nach dem gelösten EM-Ticket weiter?

Durch den Gruppensieg und die direkte Qualifikation für die Endrunde im kommenden Sommer erspart sich die U21 den Umweg über die Playoffs im November. Gespielt wird aber trotzdem, in zwei Testspielen zu Hause und auswärts. Die Gegner und Daten sind wegen lange nicht beantworteter Qualifikationsfragen aber noch offen. Ein wichtiger Termin steht dagegen schon fest: Am 26. November (18.30 Uhr) werden in Belgrad die vier Endrundengruppen ausgelost.

Wer spielt bei Klopp, wer bei der U21?

Der unter Klopp bei der A-Nationalmannschaft durchgestartete Tom Bischof kündigte schon an, dass er bei der EM im kommenden Sommer unbedingt dabei sein will. Dem Bayern-Star könnte das Turnier weitere Leader-Erfahrung geben. Andere Kandidaten sind vor allem Brajan Gruda, Finn Jeltsch, Said El Mala und Lennart Karl. «Fußball ist ja auch ein bisschen Tagesgeschäft, Entwicklungen müssen abgewartet werden», sagte Di Salvo. Der Austausch mit Klopp sei «super».

Wie sind die Titelchancen für die U21?

Das hängt natürlich wesentlich davon ab, wer nächstes Jahr alles im Aufgebot stehen wird. Aber das deutsche Team zählt immer zu den Titelkandidaten, das zeigen alleine schon die vergangenen Turniere. Bei vier der vergangenen fünf Europameisterschaften erreichte Deutschland das Endspiel, zweimal gewann man den Titel.

Hat Di Salvo eine große Auswahl an Spielern?

Auf jeden Fall – da half auch der große Kader von Klopp bei seinen ersten Länderspielen mit. Da der neue Bundestrainer viele Spieler und acht potenzielle U21-Spieler nominierte, war Platz für neue Gesichter im Nachwuchsteam. «Das war ja eine halbe U20-Nationalmannschaft, die ich auf dem Platz hatte», sagte Di Salvo.

Die drei U17-Weltmeister von 2023, Paris Brunner, Noah Darvich und Jeltsch, waren diesmal bei Klopp oder Di Salvo dabei. Seit dem Start des neuen U21-Zyklus im September 2025 hat Antonio Di Salvo mehr als drei Dutzend Spieler eingesetzt. Aus diesem Kreis wird das Gros des EM-Kaders kommen. Aber: «Wie immer ist der Weg offen für Talente», sagte Di Salvo.

Was zeichnet den aktuellen Jahrgang aus?

«Man sieht, dass sehr viele Spieler schon oben sind. Das heißt, dass wir Qualität haben», sagte Nicolo Tresoldi. Der Stürmer vom FC Brügge, der sich noch nicht entschieden hat, ob seine Nationalmannschaftszukunft in Deutschland oder in Italien liegt, trug beim Sieg gegen Georgien erneut die Kapitänsbinde. Der Dreifachtorschütze vom 4:1 gegen Malta blieb dieses Mal als Vorlagengeber ohne eigenen Treffer. Zwei Tore fehlen Tresoldi (16) noch zu U21-Rekordtorjäger Pierre Littbarski (18).

«Auf und neben dem Platz sind wir einfach eine tolle Mannschaft. Jeder versteht sich mit jedem, jeder fightet für jeden und das ist auch der Schlüssel zum mannschaftlichen Erfolg», sagte der Stuttgarter Dzenan Pejcinovic, der beim Sieg vor 20.049 Zuschauern in Bielefeld doppelt traf.