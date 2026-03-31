Die deutsche U21 feiert einen großen Sieg auf dem Weg zum EM-Ticket. Beim Erfolg in Griechenland feiert Said El Mala die ersehnte Tor-Premiere. Er verrät, was ihn besonders bewegt.

Athen (dpa) - Said El Mala verriet nach dem Riesenschritt der deutschen U21 auf dem Weg zum EM-Ticket, warum ihn sein Premierentreffer so sehr bewegt hatte. «Meine Oma ist verstorben. Das Tor war für sie», sagte der Köln-Star bei ProSieben Maxx nach dem 2:0 (1:0) der deutschen Auswahl gegen Griechenland. Nach der früheren Führung von El Mala (11. Minute) machte der Treffer des Augsburgers Anton Kade (73. Minute) die Tabellenführung vor dem bisherigen Spitzenreiter Griechenland endgültig perfekt.

Trainer «super-stolz»

Auf dem Weg zur EM-Endrunde 2027 in Albanien und Serbien hat die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo vor den drei Qualifikationsspielen im September und Oktober alles selbst in der Hand. «Ich bin super-stolz auf die Mannschaft», sagte Di Salvo. «Die Mannschaft hat eine Topleistung gezeigt und hochverdient gewonnen.» In Athen, wo es vor spärlich besetzten Rängen nicht den erwarteten Hexenkessel gab, zeigte das Team eine reife Leistung.

«Wir haben die Ausgangslage auf jeden Fall verbessert», sagte Di Salvo. Die neun Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite qualifizieren sich direkt. Die acht verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Playoffs, um die letzten vier Endrundenteilnehmer zu ermitteln.

Nachdem die deutsche Auswahl beim 2:3 im Hinspiel im Oktober nach nicht einmal einer Viertelstunde mit 0:2 hinten gelegen hatte, erwischte sie diesmal einen starken Start. Nach einem Eckball von Kapitän Tom Bischof (FC Bayern) verfehlte Joshua Quarshie (FC Southampton) per Kopf. Aber dann schaltete El Mala am schnellsten und schloss mit einem technisch feinen Schuss aus der Drehung ab. Sichtlich bewegt jubelte der Kölner nach dem ersten Treffer im siebten Spiel für die U21.

Völler über El Mala: «Hat er wunderbar gemacht»

«Das hat er wunderbar gemacht», sagte DFB-Direktor Rudi Völler. «Aber wir hatten auch ein bisschen Glück hinten.» Nach der Führung agierte der EM-Zweite Deutschland etwas zu passiv. Aber die Defensive stand sicher.

Torhüter Mio Backhaus von Werder Bremen rückte zwar bei den Warnschüssen der Griechen in den Fokus. Die ganz große Gefahr ging von den Versuchen des Teams um Lionel-Messi-Teamkollege Noah Allen von Inter Miami aber lange nicht aus. Backhaus blieb ein sicherer Rückhalt.

El Mala verpasst das 2:0

Griechenland verstärkte nach der Pause seine Offensivbemühungen. Ohne Durchschlagskraft. El Mala fehlte auf der Gegenseite nicht viel zu einem erlösenden 2:0 (55./61.). Der 19-Jährige, der angeblich vom Premier-League-Club Brighton & Hove Albion umworben wird, war in der zweiten Hälfte Aktivposten auf dem linken Flügel.

Nicolò Tresoldi, Doppeltorschütze vom Sieg gegen die Nordiren, wurde wiederholt hart attackiert und konnte sich nicht entscheidend in Szene setzen. Dafür schlugen die Kollegen des Stürmers vom FC Brügge nach Standards zu. Erneut war Bischof, diesmal per Freistoß, Vorbereiter. Diesmal traf der Augsburger Kade.

In der Schlussphase wurde es noch einmal kurios: Der Grieche Charalampos Kostoulas versuchte einen Konter zu unterbinden, indem er einen verlorenen Schuh warf. Auch das verhinderte den deutschen Erfolg aber nicht.