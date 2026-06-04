Die FIFA hat die Trikots für die Gruppenspiele der WM festgelegt. Was Deutschland mit den anderen Ex-Weltmeistern gemein hat.

Chicago (dpa) – Die deutsche Nationalmannschaft muss in der WM-Vorrunde nur einmal auf das blaue Auswärtstrikot zurückgreifen. Der Fußball-Weltverband FIFA teilte mit, in welchen Farben die Mannschaften in den drei Gruppenspielen jeweils auflaufen werden.

Wie alle anderen früheren Weltmeister trägt Deutschland laut FIFA in seinem ersten Spiel das traditionelle Trikot. Am 14. Juni laufen die Spieler von Bundestrainer Julian Nagelsmann im weißen Dress mit dem schwarz-rot-goldenen Brustring auf, dazu tragen sie schwarze Hosen. Dasselbe Outfit kommt auch im zweiten Spiel gegen die Elfenbeinküste am 20. Juni zum Einsatz.

Aufnäher für Debütanten

Im abschließenden Gruppenspiel gegen Ecuador muss die Garderobe gewechselt werden. Deutschland läuft am 25. Juni in dunkelblauen Trikots und türkisfarbenen Hosen auf.

Neu sind diverse Aufnäher auf den Trikots. Spieler, die ihre erste WM spielen, haben ein Debüt-Patch auf ihrem Trikot. Weitere Aufnäher gibt es für frühere Torschützenkönige und beste Turnierspieler. Wer an mindestens seiner fünften WM teilnimmt, erhält für sein Trikot einen Legacy-Aufnäher.