Besser kann ein Debüt als Kapitän kaum laufen. Dank Nicolo Tresoldi steht die deutsche U21 unmittelbar vor dem EM-Ticket. Der Angreifer strebt Bestmarken an - und vertagt eine schwierige Entscheidung.

Attard (dpa) – Ein Stürmer wie Dreierpacker Nicolo Tresoldi aus der deutschen U21 könnte auch der Nationalmannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp guttun. Doch der 22-Jährige vom Champions-League-Club FC Brügge hat sich noch nicht festgelegt, ob er in der Zukunft für Deutschland oder Italien auflaufen will – sonst wäre er wohl schon diesmal im Klopp-Kader gewesen. Am Donnerstag (20.45 Uhr/ZDF) wird sein früherer U21-Kollege Nick Woltemade gegen Serbien auf der Tresoldi-Position in der Startelf erwartet.

Völler überholt – wann knackt er den Littbarski-Rekord?

So jagt Tresoldi erst einmal die U21-Bestmarken: Er will Rekordspieler und – seinem Stürmernaturell gemäß passend – vor allem Rekordtorjäger werden. «Ich habe Ziele mit dem Team, aber auch persönliche Ziele», sagte Tresoldi nach dem 4:1 am Mittwochabend in der EM-Qualifikation in Malta. «Es fehlen mir jetzt zwei Tore, und hoffentlich kann ich schon nächsten Dienstag die zwei Tore schießen.»

Dann will die Nachwuchsauswahl des Deutschen Fußball-Bundes in Bielefeld das Ticket für die EM-Endrunde im kommenden Sommer in Albanien und Serbien mit einem Sieg gegen Georgien endgültig perfekt machen. Tresoldi hat in der DFB-Bestenliste nach seinem Treffer beim 4:0 in Lettland und seinen gleich drei Toren in Attard gegen Malta unter anderem DFB-Sportdirektor Rudi Völler hinter sich gelassen. «Schon nicht schlecht», sagte er zu seiner Ausbeute. Nur Heiko Herrlich (17 Tore) und Pierre Littbarski (18) liegen noch vor ihm. Bei den Einsätzen ist Fabian Ernst nur noch fünf Spiele vor Tresoldi.

Schwierige Entscheidung für Tresoldi

Auf Malta führte Tresoldi das Team in Abwesenheit des zum A-Team beförderten Bayern-Profis Tom Bischof als Kapitän auf den Rasen. «Ich wollte ihn damit noch mehr in die Verantwortung nehmen und ihm ein gutes Gefühl geben, auch weiterhin für Deutschland aufzulaufen», sagte Trainer Antonio Di Salvo. «Nicolo weiß von mir, aber auch von Jürgen Klopp, der auch schon einen engen Draht zu ihm hat, dass er ein Stürmer ist, auf den wir setzen, aber wir wollen keinen Druck aufbauen.»

Tresoldi, dessen italienischer Vater Emanuele ebenfalls Fußball-Profi war, wurde in Italien geboren und zog mit seiner Familie als junger Teenager nach Deutschland. Seit vier Jahren läuft er für Nachwuchsteams des Deutschen Fußball-Bundes auf. «Ich habe diesen Weg angefangen mit Deutschland und ich trage mit Stolz das Deutschland-Trikot», sagte der frühere Hannover-Angreifer vor wenigen Tagen. «Es ist keine einfache Entscheidung und ich glaube, jeder weiß: beide Länder bedeuten mir sehr viel.»

Klopp: Das macht absolut Sinn

Mittlerweile ist es Alltagsgeschäft, dass Nationalmannschaftskandidaten mehrere Länder-Optionen haben. Darauf wies auch Klopp, dessen Team in den ersten zwei Spielen seiner Amtszeit nur ein Tor erzielte, schon hin.

«Für einen jungen Kerl ist das wahnsinnig schwierig. Es geht null Komma null darum, dass er morgens aufsteht und die eine oder die andere Nationalhymne singen will. Sondern es geht um ganz viele Dinge», sagte der neue Bundestrainer kürzlich. «Wenn man da die Möglichkeit hat, sich da ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, macht es absolut Sinn, dass man das macht.»

Die Zeit nimmt sich Tresoldi. Und er genießt es. Mit dem Spielball unter dem Arm analysierte er nur zu gerne seine drei Treffer gegen die sogar mit 1:0 in Führung gegangenen Gastgeber. «Ich freue mich sehr über das erste Tor, ein richtiges Stürmertor. Das zweite Tor ist ein Kopfballtor, auch gut», sagte Tresoldi, der dann noch einen wunderbaren Freistoß zum Endstand ins Tor zirkelte. «Und wenn ich auch solche Tore schießen kann wie das dritte, ist es noch besser.»