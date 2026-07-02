Fußball-WM
DR Kongo verabschiedet sich mit trauriger Nachricht
WM 2026 - England - DR Kongo
Sébastien Desabre ist mit der DR Kongo ausgeschieden.
Martin Rickett. DPA

Die DR Kongo begeisterte die Fans in der Heimat bei der WM über Tage. Nach dem sportlichen Aus wird eine traurige Nachricht bekanntgegeben.

Lesezeit 1 Minute

Atlanta (dpa) – Die Pressekonferenz der Demokratischen Republik Kongo nach dem Aus im WM-Sechzehntelfinale ist mit einer traurigen Nachricht zu Ende gegangen. «Wir möchten Ihnen mitteilen, dass der Trainer seinen Vater verloren hat. Unser aufrichtiges Beileid», sagte ein Sprecher im Anschluss an das 1:2 gegen England. Nationaltrainer Sébastien Desabre, der neben ihm saß, wirkte für einen Moment irritiert und bedankte sich dann knapp.

Weitere Informationen zu der Bekanntgabe lagen zunächst nicht vor. Unklar blieb auch, ob Desabre (49) die Nachricht bereits vor dem Spiel erhalten hatte. Mit der DR Kongo hatte der Franzose in den vergangenen Tagen eine höchst erfolgreiche WM gespielt – die von der Ebola-Krise gezeichnete Nation hatte sich erstmals für die K.-o.-Runde qualifiziert.

© dpa-infocom, dpa:260702-930-319450/1

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Sport
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