Zwei Tore im ersten Spiel: Paris Brunner trumpft beim Start der U21 in die entscheidende Phase der EM-Quali groß auf. Der frühere Dortmunder sorgte zuletzt aber nicht nur sportlich für Aufsehen.

Riga (dpa) – Besser hätte das U21-Debüt für Paris Brunner kaum laufen können. Das sei einfach perfekt gewesen, sagte der 20-Jährige nach dem nächsten entschlossenen Schritt des Nachwuchsnationalteams auf dem Weg zur EM-Endrunde. «Die Hauptsache ist, dass wir gewonnen haben – und der Doppelpack ist ein Sternchen», sagte der Doppeltorschütze bei Sat.1.

Blitztor beim Doppelpack

Durch das 4:0 (2:0) in Riga gegen Lettland fehlen der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes noch zwei Siege, um sicher das Ticket für die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Sommer zu buchen. Der erstmals für die U21 nominierte Brunner von der AS Monaco durfte nach 53 Sekunden über die Blitzführung jubeln. Kurz vor der Pause legte der 20-Jährige das 2:0 (42. Minute) nach.

«Er hat ein gutes Spiel gemacht, konnte seine gute Leistung mit zwei Toren krönen», lobte U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo. «Das erste war ein Tor der Mannschaft, weil viele Abläufe gepasst haben.» Nach dem Seitenwechsel erhöhten Brügge-Profi Nicolo Tresoldi (52.) und der Augsburger Arijon Ibrahimovic (76.) vor 850 Zuschauern in Riga.

Brunner sorgt für Schlagzeilen

Der ehemalige Dortmunder Brunner knüpfte im DFB-Trikot an die guten Leistungen an, die er bei Monaco zu Beginn dieser Saison zeigt. In sieben Pflichtspielen glückten ihm sechs Tore. Allerdings sorgte er dort nicht nur sportlich für Aufsehen.

Der frühere U17-Welt- und -Europameister war zuletzt für vier Spiele gesperrt worden. Zwei der vier Partien erhielt Brunner allerdings auf Bewährung. Der Angreifer hatte beim 1:1 bei Racing Straßburg vor gut eineinhalb Wochen nach seinem sehenswerten Ausgleichstreffer in Richtung der Straßburg-Fans einen Schnitt durch die Kehle angedeutet, wie auf TV-Bildern zu sehen war. Auf dem Platz wurde die Geste nicht geahndet. Brunner sagte, dass die Geste falsch interpretiert worden sei.

Zwei Siege fehlen noch

«Für mich ist wichtig, ihn so kennenzulernen bei uns, wie er sich präsentiert. Das war bis jetzt top und ich gehe davon aus, dass er auch weiterhin top sein wird», sagte Di Salvo vor dem Start in die entscheidenden drei Spiele im Kampf um das EM-Ticket.

Nach dem Sieg in Lettland geht es am Mittwoch in Malta weiter. Der Abschluss der Qualifikation ist das Heimspiel am 6. Oktober in Bielefeld gegen Georgien, wenn das Ticket für die Endrunde im Sommer 2027 endgültig gebucht werden soll.

Gegen die deutlich unterlegenen Letten trumpfte Brunner nun als Doppeltorschütze auf. Bremsen müsse er den Angreifer nicht, sagte Di Salvo. «Da wäre ich auch blöd, wenn ich das machen würde, weil er einfach ein gutes Momentum hat.»

U17-Weltmeister von 2023 zeigen auf

Wie Brunner gab auch der damalige Kapitän der U17-Weltmeister-Mannschaft, Noah Darvich von der SV Elversberg, in der Startelf sein U21-Debüt. Er bereitete das 2:0 durch Brunner vor. Die beiden sowie ihr früherer U17-Kollege Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart, der von Bundestrainer Jürgen Klopp für die A-Nationalmannschaft nominiert worden war, sind Hoffnungen für die DFB-Zukunft.

«Sie kommen jetzt in dieses Alter, wo sie dann auch wirklich infrage kommen», sagte Di Salvo. «Deswegen bin ich froh, dass ich auch Zugriff auf die U17-Weltmeister habe. Wir haben sehr, sehr viele talentierte Spieler, nicht nur diese Generation.»