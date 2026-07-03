Frankfurt/Main (dpa) – Julian Nagelsmann hat seinen Rücktritt als Bundestrainer bekanntgegeben. In einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes erklärt der 38-Jährige seine Kehrtwende, nachdem er zuvor noch bekräftigt hatte, trotz des frühen Ausscheidens bei der WM im Amt bleiben zu wollen. Das Statement im Wortlaut:

«Ich habe in den vergangenen Tagen seit dem Ausscheiden viel nachgedacht und mich mit Vertrauten in meinem persönlichen Umfeld und im Verband ausgetauscht. Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen. Mein oberstes Ziel war immer der Erfolg der Mannschaft. Sie hat nach so einer herben Enttäuschung die Chance auf einen unbelasteten Neuanfang verdient.»

«Ich möchte mich bei meinem Trainerteam, dem Staff und allen Menschen im Verband bedanken, die uns unterstützt haben, vor allem auch bei den Spielern, mit denen ich vertrauensvoll zusammenarbeiten durfte. Ein besonderer Dank gilt auch den Fans. Ihr habt uns getragen, ihr habt uns vertraut, ihr habt uns Energie gegeben, selbst in schwierigen Phasen. Es tut mir von Herzen leid und weh, dass wir euch enttäuscht haben und euch keine weiteren Fußballnächte bei dieser WM bescheren konnten. Ihr hättet viel mehr verdient gehabt!»