Das DFB-Team muss gegen Paraguay bis ins Elfmeterschießen. Havertz köpft nach dem 0:1 den Ausgleich - und versagt dann vom Punkt. Im Tor steht Neuer erstmals im Fokus - aber ohne Happy-End.

Foxborough (dpa) –

Neuer: Chancenlos beim freien Kopfball von Enciso (42.). Verhinderte danach das 0:2 des Stürmers (50.). Im Elfmeterschießen hätte er zum Helden werden können, hielt einmal toll. Seine Rückkehr ins DFB-Team hat nichts gebracht.

Kimmich: Das erste Playoff-Spiel des Kapitäns bei einer WM – und wieder raus. Hatte großes Glück, dass sein Rückpass auf Neuer nicht im 0:2 endete (50.). Im Mittelfeld dann deutlich besser. Verwandelte seinen Elfmeter ganz souverän.

Tah: Chef einer Abwehr, die nicht funktioniert hat. In der Verlängerung fast der Matchwinner. Sein Kopfballtor galt aber nach Video-Einsatz nicht (102.). Und dann knallte er seinen Elfer weit über das Tor.

Rüdiger: Hinten stand der Real-Profi sicher. Aber einen Goldfuß wie der verletzte Schlotterbeck für das Aufbauspiel besitzt der Routinier nicht.

Brown: Konnte wieder beginnen. Vor der Flanke von Galarza auf den Kopf von Enciso nicht im Bilde. Seine Ecke verwertete Tah – aber das 2:1 zählte nicht.

Nmecha: Fand im Vorwärtsgang nicht statt. Ein abgewehrter Schuss war zu wenig. Viel zu weit weg von Enciso beim Gegentor. Zur Pause war Schluss.

Pavlovic: Der junge Münchner steigerte sich etwas nach zwei schlechten Spielen. Aber auf der wichtigen Sechser-Position muss man mehr bewirken.

Sané: Sammelte auf dem rechten Flügel Fleißkärtchen. Seine vielen Versuche verpufften. Rannte sich fest. Arbeitete intensiv nach hinten. Ausgewechselt.

Wirtz: Zauberer? In der ersten Hälfte Zauderer. Bis zur 54. Minute: Die erste scharfe Flanke auf den Kopf von Havertz führte zum 1:1. Die zweite konnte Havertz nicht verwerten (78.).

Havertz: Der Arsenal-Profi schlurfte lange herum. Dann war er mit dem Kopf da. Drittes Turniertor. Seinen zweiten Kopfball konnte Torwart Gill halten (78.). Nach Trippelschritten verschoss er dann als Erster im Elfmeterschießen.

Undav: Im vierten WM-Spiel stand der Top-Joker endlich in der Startelf. Und dann? Hatte den ersten Abschluss (6.). Bekam kaum Bälle, bemühte sich aber auch zu wenig darum. Ohne große Aktion nach 63 Minuten raus.

Goretzka: Als es richtig eng wurde, erinnerte sich Nagelsmann an ihn. Kam für Nmecha, war aber kein Upgrade. Auch eine Grätsche ging mal ins Leere.

Musiala: Erstmals kam der Münchner von der Bank – und stach auch als Joker nicht. Zögerlich und unglücklich in seinen Aktionen. Gelbe Karte nach Frustfoul (115.). Im Elfmeterschießen traf er aber.

Anton: Als der Dortmunder kam (79.), konnte Kimmich vor ins Mittelfeld. Beim aberkannten Kopfballtor von Tah wurde sein Körpereinsatz gegen den Torwart als Foul gewertet. Hatte das 2:1 auf dem Kopf (118.), köpfte aber zu zentral.

Woltemade: Nach 357 Turnierminuten durfte er endlich auf den Platz. Und war im Strafraum präsent: Schloss zweimal entschlossen ab, wurde aber geblockt.

Thiaw: Kam in der Endphase für Rüdiger, hinten nicht mehr gefordert.

Amiri: Der Mainzer löste den entkräfteten Wirtz ab (110.). Eiskalter Treffer im Elfmeterschießen – umsonst.