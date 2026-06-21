Die deutsche Nationalmannschaft in der Einzelkritik

Das war der erwartete Härtetest. Nach dem 0:1 führt auch ein guter Dreifachwechsel von Bundestrainer Nagelsmann dazu, dass die Wende gelingt. Der Top-Joker sticht doppelt.

Toronto (dpa) –

Neuer: Beim Abstauber-Tor von Kessié war der WM-Rekordtorwart ohne Abwehrchance (30.). Auszeichnen musste er sich danach nicht.

Kimmich: Vorm 0:1 wurde der Kapitän vom schnellen Diomande ausgespielt. Klasse Flanke auf den Kopf von Havertz (10.). Die weiteren kamen nicht.

Tah: Der wuchtige Mittelstürmer Bonny forderte den Abwehrchef, doch der Münchner biss sich robust in die Zweikämpfe. Er gewann alle wichtigen.

Schlotterbeck: Früh angeschlagen und behandelt am linken Fuß. Bis zur Pause biss sich der Dortmunder durch. Musste dann aber doch raus.

Brown: Blockte einen Schuss mit dem Kopf (12.). Rettete beim 0:1 auch noch erst beim Schuss von Diallo. In der 89. Minute fast mit dem Siegtreffer, den der Torwart verhinderte.

Nmecha: Der Dortmunder bewies großes Durchsetzungsvermögen im Mittelfeld. Ein guter abgefälschter Schuss (21.). Starke Defensiv-Zweikämpfe. Und der Pass auf Undav zum 2:1 als Krönung.

Pavlovic: Nach dem Luftduell mit Torwart Fofana lag der Ball im Tor, aber der Schiedsrichter entschied auf Foul (22.). Sehr ballsicher im Mittelfeld.

Sané: Sehr engagiert, investierte offensiv – und auch defensiv – viel. Was dem 30-Jährigen fehlt, ist einfach mal eine große Aktion. Nach einer Stunde raus.

Musiala: Sehr viele Offensivaktionen gingen vom Münchner aus. Dribbelte und rackerte. Das 1:1 von Havertz galt nicht, weil er beim Ballgewinn foulte (38.).

Wirtz: Im Zentrum mit stärkeren Aktionen als vom linken Flügel. Manchmal zu verspielt. Hätte einfach mal schießen müssen. Aber 90 Minuten sehr fleißig.

Havertz: Erster Schuss nach elf Sekunden, guter Kopfball nach Kimmich-Flanke (10.). Vergab mit dem Kopf nach Kimmich-Ecke (64.). Der Punch fehlte!

Rüdiger: Schon im zweiten WM-Spiel wurde der Ex-Abwehrchef gebraucht. Kam für Schlotterbeck. Klärte resolut, unterstützte Kimmich gegen Diomande.

Undav: Der Top-Joker kam nach einer Stunde – und lieferte. Leitete den Angriff zum 1:1 selbst ein und schloss ihn super ab. Dann die eiskalte Krönung in der Nachspielzeit mit dem 2:1. Drei Tore nach zwei WM-Spielen – Weltklasse!

Amiri: Der offensivstarke Mainzer kam für Pavlovic. Lieferte punktgenau die Flanke auf Torschütze Undav. Und hatte das 2:1 auf dem rechten Fuß (90.+1).

Leweling: Der Stuttgarter kam beim Dreifachwechsel für Sané. Schoss gleich mal hoch über das Tor. Viel Einsatz, aber kein entscheidende Aktion.

Goretzka: Kam in der Endphase für Havertz. Seine Dynamik und Körperkraft waren gefragt. Wichtige Abwehraktion gegen Adingra (88.).