Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Einzelkritik

Traumtore und Angriffsspaß. Beim Galaauftritt gegen die Niederlande glänzt im Olympiastadion zunächst der Berliner Scherhant. Wirtz baut seine Marke als Klopps bester Goalgetter aus.

Berlin (dpa) –

ter Stegen: Der Holland-Experte musste selten eingreifen. Im kommenden Jahr wird die Erfahrung von Klopps Nummer eins weiter gefragt sein.

Treu: Gegen Gakpo immer auf der Hut. Machte trotzdem auch nach vorne enorme Wege. Eine echte Klopp-Entdeckung auf der einstigen Problemposition.

Tah: Im wuchtigen Kampf mit Holland-Stürmer Malen immer wieder enorm gefordert. Der Münchner hielt mit seiner Physis konsequent dagegen.

Schlotterbeck: Der Dortmunder zeigte wieder seine Muckis. In der Defensive ohne Wackler und dann per Flugkopfball zum Torerfolg.

Brown: Die große Leichtigkeit des Sommers ist dem Bayern-Neuling gerade abhandengekommen. Spielte konzentriert, aber nach vorne ohne Dampf.

Kimmich: Der Kapitän zeigte Klopp seinen großen Wert. Enormer Radius, enorme Laufleistung und mit gutem Timing in den Zweikämpfen.

Pavlovic: Das Zentrum gehört ihm. Der Münchner eroberte viele Bälle und lief die Lücken zu, wenn Kimmich sehr hoch presste.

Wirtz: Uups. Dribbelte einmal unbedrängt ins Aus. Wie er es wirklich kann, zeigte er mit dem super Doppelpack. Unter Klopp von aller Last befreit.

Gruda: Der Leipziger hat Spaß am Fußball. Viele gute Dribblings, ein Schuss sauste knapp vorbei (51.). Und dann setzte er den Tore-Schlusspunkt.

Havertz: Wo ist seine Power aus der Premier League? Der Arsenal-Stürmer muss weiter auf sein erstes Klopp-Tor warten. Bei Kopfbällen zu lasch.

Scherhant: Erst im Pfostenpech, dann im Torglück. Der Berliner Junge krönte ein tolles Heimspiel mit seinem ersten Länderspieltreffer. Ein Klopp-Gewinner.

Mittelstädt: Noch ein gebürtiger Berliner im einstigen Heimstadion. Kam für Brown als das Spiel auf Hochtouren lief. Machte auf der Außenbahn gut mit.

Ebnoutalib: Der Frankfurter durfte in der herrlichen Schlussphase noch mitwirbeln. Wollte gleich losballern. Lief sich aber zu schnell fest.

Jeltsch: Der nächste Klopp-Debütant durfte eine gute Viertelstunde vorspielen – als Treu-Ersatz hinten rechts. Schaltete sich aber auch offensiv ein.

Bischof: Als die Fans schon «Oh wie ist das schön» sangen, konnte der Münchner noch mit Fußball-Laune ein bisschen mitwirbeln.

Karl: Zehn Joker-Minuten bekam der Bayern-Teenager von Klopp. Für mehr Einsatzzeit muss er sich in München empfehlen.