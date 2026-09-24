Amsterdam (dpa) –
Ter Stegen: Bei der Rückkehr ins DFB-Tor erst mit Wacklern, aber dann mit starken Reaktionen gegen Dumfries (60.) und Meerdink (66./73.). Zwei Gegentore zählten nicht (13./62.). Beim ganz späten 1:1 von Gakpo machtlos.
Treu: Klopps neuer Rechtsverteidiger rannte rauf und runter. Der Freiburger biss sich in die Duelle mit Gakpo. Höhepunkt beim Debüt war die Beteiligung am 1:0.
Tah: Der wuchtige Brobbey setzte ihm bis zur Verletzung in den Zweikämpfen zu (35.). Ersatzmann Meerdink hätte zweimal fast das 1:1 erzielt (66./73.).
Schlotterbeck: Nach der schweren WM-Verletzung fehlt dem Dortmunder noch Rhythmus. Das Timing fehlte in einigen Aktionen. Klärte aber mit Kopf und Fuß.
Brown: Lichtblick bei der WM, guter Start unter Klopp. Sein Tempo setzte er auch im Vorwärtsgang ein wie beim tollen Konter-Zuspiel auf Adeyemi (39.).
Kimmich: Der Kapitän brannte – und er im Mittelfeld förmlich auf. Leitete das Führungstor mit dem Pass auf Treu ein. Viel unterwegs, viel am Ball.
Nmecha: Erster Torschütze bei der WM, erster Torschütze unter Klopp. Schob den von Adeyemi abprallenden Ball ein (32.). Rackerte eine Stunde lang.
Amiri: Der Mainzer musste spontan für den beim Aufwärmen angeschlagenen Musiala ran. Das war kein einfacher Job. Grandioser Pass auf Brown (39.).
Adeyemi: Über den FC Barcelona zurück ins DFB-Team: Viel Tempo, viel Einsatz auf dem rechten Flügel. Ärgerte sich brutal, als er das sichere 2:0 vergab (39.).
Havertz: Nach nicht mal 30 Minuten musste der Arsenal-Profi raus. Timber hatte ihn kurz zuvor rustikal gestoppt (22.).
Schade: Beim Konter übersah der schnelle Mann aus Brentford den besser postierten Adeyemi (38.). Bringt viele Anlagen mit auf dem linken Flügel.
Ebnoutalib: Der Frankfurter Debütant kam für Havertz. Und schoss gleich mal gefährlich (31.). War schnell drin im Spiel, aber der letzte Punch fehlte noch.
Führich: Der Stuttgarter löste Schade auf dem Flügel ab (64.). Arbeitete gegen Oranje-Verteidiger Dumfries im Sprint-Tempo auch nach hinten mit.
Stach: Nach 64 Minuten brachte Klopp den Mann aus Leeds für Torschütze Nmecha. Schloss im Mittelfeld einige Male Räume.
Gnabry: Der Münchner, der die WM verletzt verpasst hatte, kam für den entkräfteten Adeyemi zu einem Zehn-Minuten-Comeback.
Engelhardt: Der Freiburger kam als dritter Debütant in der Endphase für Amiri. Körperlichkeit war beim knappen Ergebnis gefragt. Die brachte er ein.
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