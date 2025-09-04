Bratislava (dpa) –
Baumann: Am Teamsenior lag es nicht. Der 35-Jährige parierte gut gegen Sauer (21.), klärte auch mal vorm Strafraum. Im Glück bei Dudas Ecke an den Pfosten (22.). Machtlos bei beiden Gegentoren.
Collins: Nach zwei Stellungsfehlern gegen den flinken Sauer wurde der Frankfurter zum Schwachpunkt. Zur Pause war sein Länderspieldebüt beendet.
Rüdiger: Der Routinier sah ganz, ganz alt aus. Sauer spielte den Real-Verteidiger schwindlig. Hancko entwischte ihm beim 0:1. Und beim 0:2 versetzte ihn Torschütze Strelec.
Tah: Auch er konnte der Abwehr keinen Halt geben. Schimpfte vorm 0:1 mit den Kollegen – und konnte danach die Torvorlage von Strelec nicht verhindern.
Mittelstädt: Der Stuttgarter hatte einige gute Offensivaktionen. Nach der Pause wechselte der Linksfuß für den überforderten Collins auf die rechte Seite.
Kimmich: Sein Comeback im Mittelfeld hatte sich der Kapitän ganz anders vorgestellt. Der erhoffte Stabilitäts-Effekt mit ihm im Zentrum misslang.
Stiller: Die spielerische Klasse des Stuttgarters blitzte nicht auf. Und im Rückwärtsgang ist er kein Wellenbrecher. Nach dem 0:2 ausgewechselt.
Gnabry: Der Münchner arbeitete fleißig mit nach hinten. Verletzte sich früh am linken Arm. Offensiv kamen von ihm keine Impulse und keine Abschlüsse.
Goretzka: Wirkte verloren auf der offensiveren Zehner-Position. Kurz nach der Pause hatte der Münchner das 1:1 auf dem Fuß, schoss aber den Torwart an.
Wirtz: Wie in Liverpool fehlen dem 22-Jährigen aktuell Erfolgserlebnisse – so wie nach einem tollen Dribbling (32.). Sein Ballverlust leitete das 0:1 ein.
Woltemade: In der Slowakei wurde der Jungstar Torschützenkönig bei der U21-EM. Bei der Rückkehr wirkungslos. Vergab eine große Kopfballchance (31.).
Raum: Der Leipziger kam zur Pause als linker Verteidiger. Rannte rauf und runter, konnte aber auch nichts bewirken.
Amiri: Nach dem 0:2 kam der Mainzer ins Spiel. Er rückte auf die Zehner-Position, konnte aber keine Wende einleiten.
Adeyemi: Der Dortmunder Offensivspieler kam für Gnabry (66.). Stach mit seinem Tempo nicht als Joker. Am Ende sah er noch Gelb.
