DFB-Team: WM-Generalprobe gegen USA in Chicago

Die Elf von Julian Nagelsmann testet vor der WM gegen den Turnier-Gastgeber USA in Chicago. Warum dieser Ort bei Rudi Völler besondere Erinnerungen weckt und was die Auslosung jetzt entscheidet.

Frankfurt/Main (dpa) – Kurz vor der Gruppenauslosung hat der DFB wichtige Details der WM-Vorbereitung von Julian Nagelsmann verkündet. Die Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ihre Turnier-Generalprobe am 6. Juni (20.30 Uhr/MEZ) gegen den Gastgeber USA.

Gespielt wird die Partie im Soldier Field von Chicago. In die US-Metropole reist die DFB-Auswahl nach dem Test gegen Finnland am 31. Mai (20.45 Uhr) in Mainz, um sich rechtzeitig in Amerika zu akklimatisieren.

Die WM startet am 11. Juni mit dem Eröffnungsspiel in Mexiko-Stadt. Wann Bundestrainer Nagelsmann mit seinem Team ins Turnier einsteigt, entscheidet sich am Freitag (18.00 Uhr/MEZ) bei der Auslosung der WM-Gruppen in Washington.

Nagelsmanns Premiere auch gegen USA

Deutschland ist bei der Zeremonie im John F. Kennedy Center for the Performing Arts im Topf 1 der besten neun Teams und der drei WM-Gastgeber USA, Mexiko und Kanada gesetzt. Ein frühes Aufeinandertreffen mit dem US-Team im Turnier ist somit nicht möglich. Nagelsmann hatte seine Premiere als Bundestrainer im Oktober 2023 in Hartford gegen die USA mit einem 3:1 gefeiert.

Chicago als Spielort weckt auch bei DFB-Sportdirektor Rudi Völler besondere WM-Erinnerungen. 1994 spielte Deutschland als Titelverteidiger dort in der Gruppenphase gegen Bolivien (1:0) und Spanien (1:1) sowie im Achtelfinale gegen Belgien (3:2). Das Turnier-Aus kam für Völler und seine Kollegen eine Runde später überraschend gegen Bulgarien (1:2) in East Rutherford – dem Finalort im kommenden Sommer. Chicago ist 2026 kein WM-Spielort.

Nach dem Spiel gegen das US-Team wird die DFB-Elf am 7. Juni in ihr WM-Quartier umziehen, das nach der Auslosung bestimmt werden soll. Die Entscheidung ist abhängig von den Spielorten in der Vorrunde, die von der FIFA am Samstag, einen Tag nach der Auslosung, endgültig festgelegt werden. Die WM wird erstmals mit 48 Teams stattfinden, 104 Spiele finden bis zum Finale am 19. Juli statt.

Ein Testgegner noch offen

Neben den Tests gegen Finnland und die USA ist für den 30. März eine Partie in Stuttgart gegen die Elfenbeinküste vereinbart. Ein weiterer Testkontrahent für den Jahresauftakt drei Tage zuvor soll nach der Auslosung verkündet werden.