Deutschland startet gegen die Slowakei in die Ausscheidungsrunde für die Weltmeisterschaft 2026. Bundestrainer Nagelsmann bietet in Bratislava die erwartete Startelf auf.

Bratislava (dpa) – Julian Nagelsmann startet mit Torjäger Nick Woltemade und dem Frankfurter Neuling Nnamdi Collins in die Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Kapitän Joshua Kimmich kommt am Abend in Bratislava gegen die Slowakei wie vom Bundestrainer angekündigt erstmals wieder im zentralen Mittelfeld zum Einsatz. Auch Leon Goretzka und Angelo Stiller gehören als weitere Mittelfeldakteure zur DFB-Startelf.

Neben dem gerade für rund 85 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Newcastle United gewechselten Woltemade kommen in der Offensive Florian Wirtz und Serge Gnabry zum Einsatz. Die Abwehrreihe komplettieren neben dem 21 Jahre alten Collins die erfahrenen Innenverteidiger Antonio Rüdiger und Jonathan Tah sowie der Stuttgarter Maximilian Mittelstädt.

Im Tor steht Oliver Baumann, der in Abwesenheit des verletzten Marc-André ter Stegen als Nummer eins in die Qualifikation geht. Weitere Gegner der DFB-Auswahl in Gruppe A sind Nordirland und Luxemburg. Der Gruppenerste löst das direkte Ticket zur WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko.