Fußball DFB-Gegner: Elfenbeinküste gewinnt, Curaçao geht unter dpa 31.03.2026, 13:13 Uhr

i Nicolas Pepe (r) erzielte den Siegtreffer für die Elfenbeinküste. Andrew Milligan. DPA

Der deutsche WM-Gegner Elfenbeinküste bestätigt nach dem klaren Sieg gegen Südkorea seine starke Form und gewinnt auch gegen Schottland. Bei den anderen Gruppengegnern gab es Licht und Schatten.

Liverpool (dpa) - Die deutschen Gegner bei der kommenden Fußball-WM haben sich zum Abschluss der Länderspielpause in unterschiedlicher Verfassung präsentiert. Die Elfenbeinküste bestätigte ihre starke Form und besiegte Schottland mit 1:0 (1:0). Ecuador trotzte unterdessen den Niederlanden ein 1:1 (1:1) ab, während Curaçao im zweiten Spiel unter Nationaltrainer Fred Rutten eine 1:5 (0:1)-Packung in Australien kassierte.







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