Mehr als 25 Jahre gab es bei Länderspielen keine Stehplätze. Nun bietet der DFB wieder Tickets dafür an - schon bei Jürgen Klopps Heim-Debüt.

Frankfurt/Main (dpa) – Erstmals seit mehr als 25 Jahren bietet der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bei Spielen der Nationalmannschaft wieder Stehplatztickets an. Wie der DFB mitteilte, wurde dies vom Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung der DFB GmbH und Co. KG beschlossen. Bereits bei der Heim-Premiere von Bundestrainer Jürgen Klopp im Rahmen der Nations League gegen Griechenland am 27. September in Augsburg und am 1. Oktober in München gegen Serbien sollen Stehplatztickets angeboten werden.

Laut DFB-Präsident Bernd Neuendorf sei der Wunsch nach Stehplätzen bei Länderspielen bei den Fans groß gewesen. «Deshalb haben wir uns in den vergangenen Jahren innerhalb der UEFA für die Wiedereinführung von Stehplätzen bei Länderspielen und Turnieren starkgemacht», sagte er. Sie seien ein wichtiger Bestandteil der Fankultur und des Stadionerlebnisses in Deutschland.

Stehplätze auch bei den Frauen und der U21

Mit der Wiedereinführung der Stehplatzangebote werde zugleich ein weiteres preisgünstiges Angebot für die Fans geschaffen, denn Fußball sei für alle da, sagte Neuendorf. Stehplätze werden bei Länderspielen der A-Nationalmannschaften der Frauen und Männer sowie der U21-Auswahl angeboten.

Grundlage ist eine Entscheidung des UEFA-Exekutivkomitees. Das seit der Saison 2022/23 laufende Beobachtungsprogramm für Stehplätze wurde für die Saison 2026/27 verlängert und auf weitere UEFA-Wettbewerbe ausgeweitet. Bislang beschränkte sich das Programm auf die UEFA-Clubwettbewerbe der Männer.

Für die anstehenden Nations-League-Partien beginnt der öffentliche Ticketverkauf am 18. August. Stehplatzkarten sind für 18 Euro erhältlich, 15 Euro zahlen Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft.