Am Sonntag erlebt Jürgen Klopp sein erstes Heimspiel als Bundestrainer. Gelingt dann der erste Sieg? Griechenland ist erfolgreich in die Nations League gestartet. Zwei Augsburger könnten debütieren.

Augsburg (dpa) –

Länderspiel-Bilanz: Nur drei Tage nach dem 1:1 gegen die Niederlande bestreitet die Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag (20.45 Uhr/ARD) in Augsburg gegen Griechenland ihr 1043. Länderspiel. 602 Siege, 216 Unentschieden und 224 Niederlagen stehen in der DFB-Bilanz.

Bundestrainer: Für Jürgen Klopp ist es das erste Heimspiel als Bundestrainer. Der 59-Jährige hatte beim 1:1 in Amsterdam gegen Holland durch ein spätes Gegentor einen Debüt-Sieg knapp verpasst. Den hatten seine fünf direkten Vorgänger – Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Joachim Löw, Hansi Flick und Julian Nagelsmann – jeweils gefeiert. Erich Ribbeck war zuletzt 1998 in seinem ersten Länderspiel als DFB-Teamchef beim 0:1 in der Türkei sieglos geblieben.

Nations League: Die DFB-Auswahl ist in der Nationenliga auf Unentschieden spezialisiert. Das 1:1 gegen die Niederlande war im insgesamt 27. Spiel schon das 13. Remis. Dazu kommen acht Siege und sechs Niederlagen. Gewonnen haben den UEFA-Wettbewerb bislang Portugal (2019, 2025), Frankreich (2021) und Spanien (2023).

Griechenland: Die griechische Auswahl hat ihr Auftaktspiel in Belgrad gegen Serbien durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 2:1 gewonnen. Das Team um den Neu-Dortmunder Konstantinos Karetsas tritt damit als Tabellenführer der Gruppe 2 in der ausverkauften Augsburger Arena an. Das DFB-Team hat gegen den aktuellen Weltranglisten-44. noch nie verloren. In der Bilanz stehen sechs Siege und vier Unentschieden. Die letzte Begegnung gewann die deutsche Elf im Juni 2024 kurz vor der Heim-EM in Mönchengladbach nach Toren von Kai Havertz und Pascal Groß mit 2:1.

DFB-Kader: Jürgen Klopp hat nach den Verletzungen von Jamal Musiala und Kai Havertz zwei personelle Veränderungen im ersten Teil seines XXL-Aufgebotes vorgenommen. Florian Wirtz und Jonathan Burkardt zählen nun schon beim zweiten der insgesamt vier anstehenden Länderspiele zum Aufgebot.

Debütanten: Gegen die Niederlande setzte Jürgen Klopp die ersten drei Neulinge in seiner Amtszeit ein. Die Freiburger Philipp Treu und Yannik Engelhardt sowie der Frankfurter Younes Ebnoutalib freuten sich über ihr erstes Länderspiel. Weitere Debüts könnten gegen Griechenland folgen. Die Augsburger Finn Dahmen (Tor) und Hennes Behrens, der Freiburger Max Rosenfelder und der Hoffenheimer Bambasé Conté sind noch ohne Einsatz im 24-köpfigen DFB-Kader.

Rekordspieler: Kapitän Joshua Kimmich ist mit seinem 115. Einsatz gegen die Niederlande in der Rangliste der Rekordspieler auf Platz sieben an Toni Kroos (114) vorbeigezogen. Als Nächstes kann der 31 Jahre alte Bayern-Profi Bastian Schweinsteiger (121) einholen. Rekord-Nationalspieler ist Lothar Matthäus mit 150 Länderspielen vor Miroslav Klose (137) und Thomas Müller (131).

Schiedsrichter: Der Engländer Christopher Kavanagh leitet die Partie in der WWK Arena. Der 41-Jährige aus Manchester war auch im März beim 4:3 im Testspiel gegen die Schweiz in Basel der Unparteiische.