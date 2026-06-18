Die WM-Vorrunde wird zu einem komplizierten Rechenspiel. Doch einige Teams können am zweiten Spieltag schon für Klarheit sorgen. Wer neben Deutschland noch dazugehört.

Toronto (dpa) – Wer die Vorrunde dieser Fußball-WM durchdringen will, sollte sich mit Mathematik gut auskennen. Der neue Modus des XXL-Turniers sieht vor, dass neben allen Siegern und allen Zweiten aus den zwölf Gruppen auch die acht besten Dritten weiterkommen.

Die Teams, die am zweiten WM-Spieltag den Sprung in die K.-o.-Runde schaffen können, wollen aber nicht rechnen – und dafür so schnell wie möglich Klarheit. Auch das deutsche Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann hat nach dem 7:1-Start gegen Debütant Curaçao die Chance, vorzeitig die erste Hürde bei dieser WM zu nehmen.

So gelingt die vorzeitige Qualifikation nach zwei Spielen

Notwendig für die sichere Qualifikation nach zwei Spielen ist die Maximalausbeute von sechs Punkten. Die DFB-Elf kann also am Samstag (22.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) gegen die Elfenbeinküste bereits das Ticket für die Runde der letzten 32 lösen.

Sollte in dem Falle Ecuador im Anschluss nicht gegen Curaçao gewinnen, wäre vorzeitig auch der Gruppensieg perfekt. Denn bei der WM zählt bei Punktgleichheit der direkte Vergleich vor der Tordifferenz. Nach dem direkten Vergleich und der Tordifferenz zählt die Anzahl der erzielten Tore als nächstes Kritierium. Im Anschluss wird die Fair-Play-Wertung und als letztes Kriterium die FIFA-Weltrangliste herangezogen.

Diese Teams können vorzeitig weiterkommen

Wie Deutschland kann auch die Elfenbeinküste mit einem Sieg am Samstag in Toronto vorzeitig die Qualifikation perfekt machen. In allen anderen Gruppen gilt ebenfalls: Die siegreichen gestarteten Teams würden mit einem weiteren Erfolg vorzeitig in die nächste Runde einziehen.

Das sind: Mexiko, Südkorea (beide Gruppe A), Schottland (Gruppe C), USA, Australien (beide Gruppe D), Schweden (Gruppe F), Frankreich, Norwegen (beide Gruppe I), Argentinien, Österreich (beide Gruppe J), Kolumbien (Gruppe K) sowie England und Ghana (beide Gruppe L).

Wer kann ausscheiden?

Es ist in bestimmten Konstellationen möglich, dass Teams mit null Punkten bereits bei einer zweiten Niederlage am zweiten Spieltag ausscheiden.

Bereits ausscheiden können: Tschechien, Südafrika (beide Gruppe A), Haiti (Gruppe C), Türkei, Paraguay (beide Gruppe D), Ecuador, Curaçao (beide Gruppe E), Tunesien (Gruppe F), Algerien, Jordanien (beide Gruppe J), Usbekistan (Gruppe K) sowie Kroatien und Panama (beide Gruppe L).