Frankfurt/Main (dpa) - U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo hat sich an seinem Geburtstag nicht über eine siegreiche EM-Generalprobe freuen können. In einem Geheimtest unterlag die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes gegen das ebenfalls für die Endrunde qualifizierte Team Finnlands mit 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1).

In der Partie über laut DFB-Angaben 4x30 Minuten traf der Nürnberger Caspar Jander für Deutschland. Dario Naamo und Doni Arifi erzielten die Tore für die Nordeuropäer. Zuschauer waren bei der Partie im DFB-Campus nicht zugelassen.

«Das war ein guter Test heute, weil genau das simuliert wurde, was bei der EM auf uns zukommt», sagte Di Salvo, der am Donnerstag 46 Jahre alt wurde. «Wir konnten jedem Spieler noch einmal 60 Minuten Spielzeit geben, das war uns sehr wichtig. Natürlich hätten wir lieber gewonnen, aber das Ergebnis ist für mich heute nicht das allein Entscheidende.»

«Sinne geschärft» für K.o.-Ernstfall

Zwischendurch wurde im Rahmen des Spiels auch Elfmeterschießen für den EM-Ernstfall in der K.o.-Runde geprobt. «Einmal gewonnen, einmal verloren - auch dafür haben wir noch einmal die Sinne geschärft», sagte Di Salvo.

Die Fußball-Europameisterschaft findet vom 11. bis 28. Juni in der Slowakei statt. Nach dem Vorrunden-Aus bei der EM 2023 will die DFB-Auswahl diesmal wieder das Finale erreichen. Slowenien (12. Juni), Tschechien (15. Juni) und England (18. Juni) sind die Gruppengegner. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für das Viertelfinale. Das Finale findet am 28. Juni in Bratislava statt.

Schenk und Scherhant nicht zur Endrunde

Zuvor hatte Di Salvo seinen endgültigen EM-Kader benannt. Nach dem verletzungsbedingten Aus von Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart strich er zwei weitere Spieler aus dem Aufgebot. Für Torhüter Johannes Schenk von Preußen Münster und Stürmer Derry Scherhant von Hertha BSC zerschlug sich die Hoffnung auf eine EM-Teilnahme.