Die deutsche U19 setzt ihren Erfolgszug bei der Europameisterschaft fort. Im Halbfinale bezwingt das Team die Ukraine. Jetzt geht es gegen den Rekordsieger und Topfavoriten.

Wrexham (dpa) – Deutschland steht zum vierten Mal mit einer U19-Nationalmannschaft in einem EM-Finale. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes setzte sich im Halbfinale mit 2:1 (1:1) gegen die Ukraine durch. Otto Stange und Francis Onyeka erzielten jeweils in der Nachspielzeit der beiden Halbzeiten in Wrexham/Wales die Tore für die Mannschaft von Trainer Christian Wörns. Am Samstag (20.00 Uhr) winkt der erste EM-Titel seit zwölf Jahren.

Keine Rotation wie gegen Spanien

Nach der Rotation beim 0:4 gegen Spanien setzte Wörns im Halbfinale wieder auf etablierte Spieler. Gegen die Spanier hatte sich die deutsche Mannschaft zum Gruppenabschluss angesichts des bereits feststehenden Weiterkommens den Luxus leisten können, Leistungsträger zu schonen.

Die deutsche Mannschaft dominierte die erste Hälfte, geriet aber durch Witali Hlyut in der 43. Spielminute in Rückstand. Doch noch vor dem Halbzeitpfiff gelang Otto Stange vom Hamburger SV der Ausgleich.

Nach dem Wechsel taten sich die Deutschen schwer. Als es schon nach einer Verlängerung aussah, traf der bei Erstliga-Aufsteiger Elversberg unter Vertrag stehende Francis Onyeka mit einem schönen Volley nach Stange-Vorlage und erzielte so den späten Siegtreffer.

Gegner am Samstag im Endspiel ist Topfavorit Spanien. Die Spanier gewannen ihr Halbfinale in Denbigh gegen Kroatien mit 3:0 (1:0). Mit neun Titeln ist Spanien der Rekordsieger in dieser Altersklasse. Deutschland gewann das Turnier wie England und Italien zweimal.

Letzter Titelgewinn von Kimmich & Co. liegt lange zurück

Eine deutsche U19 stand vor diesem Endspiel-Einzug zuletzt im Jahr 2014 im Europameisterschafts-Finale. Damals gewann das Team um Joshua Kimmich den EM-Titel. Zuvor hatte Deutschland mit dem Team um Lars und Sven Bender im Jahr 2008 das Turnier gewonnen. Das Endspiel 2002 ging gegen Spanien verloren.