Bei der Fußball-WM ziert das Trikot des norwegischen Stürmer-Stars der Name «Braut Haaland». Was steckt dahinter? Die Antwort führt direkt zu Erling Haalands Mutter.

Oslo (dpa) – Erling Haaland feiert mit den Norwegern gerade historische Erfolge bei der Fußball-Weltmeisterschaft – und schießt sein Team mit einem Tor nach dem nächsten immer weiter Richtung Finale. Dabei trägt der Stürmer einen anderen Namen auf dem Rücken als bei früheren Turnieren und bei seinem Verein Manchester City. Statt nur Haaland prangt dort seit Herbst 2025 auch noch das Wörtchen Braut. Was steckt dahinter?

Der Grund dafür dürfte ganz einfach sein: Mit dem Zusatz wollte Haaland vermutlich seine Familie mütterlicherseits sichtbarer machen. Denn der volle Name des Stürmers ist Erling Braut Haaland. Der Mittelname Braut stammt von seiner Mutter – der früheren Siebenkämpferin Gry Marita Braut. Den Nachnamen bekam Haaland von seinem Vater, dem früheren Fußballspieler Alf-Inge «Alfie» Haaland.

In Norwegen ist es üblich, Kindern einen oder mehrere Namen von Mutter oder Vater zu geben. Meist wird ein Name – oft der ungewöhnlichere oder der Nachname – stärker genutzt. Seinen vollen Namen nutzt Erling Haaland – neben seinem Vornamen – auch in den sozialen Medien.