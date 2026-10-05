Jürgen Klopp versammelt in fünf Wochen die Nationalmannschaft für die letzten Spiele 2026. Nach dem Abschluss der Gruppenphase der Nations League stehen für den Bundestrainer noch zwei Auslosungen an.

Thessaloniki (dpa) – Nach seinem ersten Viererpack als Bundestrainer beobachtet Jürgen Klopp seine vielen Kandidaten für die Fußball-Nationalmannschaft in den kommenden Wochen in der Bundesliga und in mehreren europäischen Ligen und natürlich auch im Europapokal.

Die nächsten Länderspiele in der Nations League stehen Mitte November an. Dann geht es für die DFB-Elf mit ihrem neuen Chefcoach um den Einzug ins Viertelfinale des UEFA-Wettbewerbs. Doch Klopp hat 2026 noch andere wichtige Termine.

Zwei Spiele und zwei Auslosungen

5. oder 6. November: Klopp benennt seinen Kader für die Novemberspiele. Der Bundestrainer wird sein aktuelles XXL-Aufgebot von 44 Spielern auf 23 oder 24 Akteure reduzieren, wie er angekündigte. Spannende Personalentscheidungen sind zu erwarten.

9. November: Letztmals bereitet sich die Nationalmannschaft in Herzogenaurach auf Länderspiele vor. Mit dem Ende der Adidas-Partnerschaft und dem Wechsel des Verbandes zum US-Ausrüster Nike ist auch der Homeground in Franken DFB-Geschichte.

13. November: In Belgrad geht es gegen Schlusslicht Serbien um wichtige Punkte in der Nations League. Bei einer Niederlage könnte das Viertelfinale nicht mehr zu erreichen sein. Ein Sieg erhält alle Möglichkeiten.

Finales Duell mit Oranje

16. November: Holland kommt zum Gruppenfinale nach Berlin. Jetzt muss sich definitiv entscheiden, ob der Viertelfinaleinzug in der Nations League gelingt oder sogar der Abstieg in die B-Liga droht.

Mitte/Ende November: Die UEFA lost die ersten K.-o.-Spiele in der Nations League aus. Deutschland bekommt bestenfalls einen Viertelfinalgegner oder im schlimmsten Fall einen Kontrahenten für die Abstiegsplayoffs im März 2027 zugelost.

Gehört Deutschland zu den beiden besten Gruppendritten gibt es keine K.-o.-Duelle zum Jahresauftakt. Der Termin würde für Klopp entfallen.

EM-Quali-Gegner zu Nikolaus

6. Dezember: In Belfast werden die EM-Qualifikationsgruppen ausgelost. Klopp erfährt, welcher Weg zum Turnier 2028 in Großbritannien und Irland führt. Wird die DFB-Elf in der Nations League nicht Grupppenletzter, ist sie im Topf der besten zwölf Teams mit Topteams wie Spanien, Frankreich oder England gesetzt.

Ob Deutschland in einer Vierer- oder Fünfergruppe landet oder sogar vorerst noch zwei Optionen möglich sind, hängt vom Abschneiden in der Nations League ab. Die EM-Qualifikation wird im November 2027 abgeschlossen.