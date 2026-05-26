Das sind die Rückennummern des DFB-Teams bei der WM

Die Vergabe der Nummern ist vor der Fußball-WM genau von der FIFA reguliert. Viele DFB-Spieler bleiben bei ihren bewährten Rückennummern. Bei der Nummer 9 gibt es eine Überraschung.

Frankfurt/Main (dpa) – Torhüter Manuel Neuer bekommt zu seinem WM-Comeback standesgemäß die Nummer 1, Stuttgarts Jamie Leweling darf die große 9 auf dem Rücken tragen: Der Deutsche Fußball-Bund hat die Rückennummern der Nationalmannschaft für die anstehende Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada veröffentlicht.

Das vorerst letzte deutsche WM-Trikot vom Ausrüster Adidas bringt abgesehen von Flügelspieler Leweling, der beim VfB die Nummer 18 auf dem Rücken hat, wenige Überraschungen mit sich. Kapitän Joshua Kimmich trägt wie schon bei der Europameisterschaft die Nummer 6, Jamal Musiala bleibt bei der Nummer 10, Stuttgarts Deniz Undav spielt wie im Verein mit der Nummer 26.

Nach Vorgaben der FIFA müssen die 48 qualifizierten Nationalmannschaften ihre Trikotnummern von den Zahlen 1 bis 26 vergeben – passend zur erlaubten Anzahl an nominierten Spielern. Lennart Karl darf demnach nicht etwa die 42 von seinem Bayern-Trikot übernehmen. Der 18-Jährige wird bei der WM die Nummer 25 auf dem Rücken tragen.

Die Trikotnummer 1 ist laut FIFA-Regularien für einen Torwart vorgesehen. Zusätzlich hat jede Mannschaft das Recht, einen Torwart nachzunominieren, für den dann die nächstmögliche Nummer genutzt werden muss – bei 26 nominierten Spielern also die Nummer 27.

Mit diesen Rückennummern laufen die 26 DFB-Spieler auf:

1 Manuel Neuer

2 Antonio Rüdiger

3 Waldemar Anton

4 Jonathan Tah

5 Aleksandar Pavlovic

6 Joshua Kimmich

7 Kai Havertz

8 Leon Goretzka

9 Jamie Leweling

10 Jamal Musiala

11 Nick Woltemade

12 Oliver Baumann

13 Pascal Groß

14 Maximilian Beier

15 Nico Schlotterbeck

16 Angelo Stiller

17 Florian Wirtz

18 Nathaniel Brown

19 Leroy Sané

20 Nadiem Amiri

21 Alexander Nübel

22 David Raum

23 Felix Nmecha

24 Malick Thiaw

25 Lennart Karl

26 Deniz Undav