Auf diese Aussagen haben viele gehofft. Jürgen Klopp möchte den Bundestrainer-Job. Doch der Wunschkandidat spricht auch über die Hindernisse, die es noch gibt. Nur ein Thema spart er aus.

New York (dpa) – Braun gebrannt. Das Mikrofon in einer Hand, die andere Hand lässig in der Hosentasche. Fest in der Stimme. Im Hintergrund die Wolkenkratzer von New York. So spricht Deutschlands Wunsch-Bundestrainer Jürgen Klopp kurz vor Mitternacht bei seinem Sommer-Arbeitgeber MagentaTV.

Am Ende eines aufregenden Fußball-Tages, der mit dem Rücktritt von Julian Nagelsmann begann, geht es natürlich um die Bundestrainer-Frage. Was Klopp zu sagen hat, kann den vom WM-Aus so enttäuschten Fans Hoffnung machen. «Ich bin mittlerweile mehr als aufgetankt, also ich bin bereit», sagt der 59-Jährige.

Doch eine Einschränkung gibt es. Schnell werde es nicht gehen, mit der großen Wunschlösung für den vakanten DFB-Posten macht der Head of Global Soccer von Red Bull deutlich. Auf die Frage, was zu einer Unterschrift noch fehle, antwortete Klopp mit einem Wort: «Zeit». Was sagt Klopp sonst und was steckt hinter seinen Aussagen?

Jürgen Klopp und die Verhandlungen mit dem DFB

Klopp holt erstmal aus. Schildert das Elfmeterschießen gegen Paraguay und macht klar, hätte Deutschland gewonnen, würde man jetzt nicht über ihn als großen Hoffnungsträger sprechen. Fußball kann gemein sein. «Aber jetzt sind die Dinge, wie sie sind. Julian ist zurückgetreten und der DFB kümmert sich um eine Nachfolgeregelung und ist in dem Zuge dieser Gedanken, die sie sich gemacht haben, auf mich zugekommen», bestätigt der 59-Jährige.

Ein Selbstläufer werden die Verhandlungen mit dem Verband um DFB-Präsident Bernd Neuendorf nicht. Das macht Klopp klar. «Es werden intensive Gespräche sein müssen, weil es natürlich die Probleme, die wir aktuell haben, nicht an der Personalie Julian Nagelsmann hängen», sagt er.

Das soll heißen: Klopp fordert maximalen Einfluss und Gestaltungsspielraum. Er will nicht in die Mühlen des Verbandes geraten. Jürgen Klinsmann nannte das 2004, als er zum Retter auserkoren war, seine «Carte blanche». Als Bundestrainer braucht man die Macht, die Dinge nach seinem Willen zu verändern. Seinen guten Ruf will Klopp nicht aufs Spiel setzen.

Jürgen Klopp und die Verhandlungen mit Red Bull

Klopp verhandelt an zwei Fronten. Er muss auch beim Getränkeriesen Red Bull seine bis 2029 datierte Anstellung loswerden. Und zwar gesichtswahrend für alle Seiten. Mit dem dortigen Boss Oliver Mintzlaff gab es auch schon Kontakt. «Es ist ja schwierig, Gesprächen vorzugreifen, aber wir haben natürlich auch schon Dinge angetextet und dementsprechend gehe ich da nicht von aus», sagte er zu möglichen Trennungsproblemen.

Er halte Verträge «normalerweise super gerne» ein, sagt Klopp. Diese Ausführungen belegen, wie gerne er Bundestrainer werden möchte. Mintzlaff wird moralisch in die Pflicht genommen. Es geht um Fußball-Deutschland. Es werde schon eine Lösung geben, lässt er anklingen. «Weil ich weiß, dass ihm der deutsche Fußball auch am Herzen liegt und er dementsprechend sehr offen ist für diese Gespräche. Aber geführt werden müssen sie ja trotzdem», sagt Klopp.

Jürgen Klopp zur Lage des deutschen Fußballs

Johannes B. Kerner fragt in dem Interview nach den Aussichten bis zur EM 2028. Immer langsam, mahnt Klopp. «Also ich finde, es ist ja, wenn man so will, noch ein bisschen ein ungelegtes Ei. Es ist vollkommen klar, wie ich eben schon gesagt habe, es liegt nicht nur am Cheftrainer, ganz bestimmt nicht», bremst er ein. Soll heißen: Handauflegen wird nicht reichen.

Und wenn es nicht klappt, ist er nicht daran schuld. Denn: «Der deutsche Fußball steht jetzt natürlich an einem Wendepunkt. Wir müssen jetzt Dinge grundlegend verändern», macht Klopp klar.

Wenn man ihn haben will, dann soll man sich bemühen. Ansonsten muss ein anderer ran. «Ob das am Ende dann ich sein werde oder wer auch immer das sein wird, das ändert nichts daran, dass die Veränderungen notwendig sind», sagt Klopp.

Das sagt Jürgen Klopp über sich und seine Motivation

Mit zwei Dingen will Klopp aufräumen. Die Erschöpfung, die er nach den aufreibenden Jahren beim FC Liverpool spürte, ist weg. Die Batterien sind aufgeladen. Und der Job bei Red Bull, das ist keine Alibi-Beschäftigung.

«Ich bin da bereits 19 Monate dabei, die Öffentlichkeit möglicherweise fragt sich bis heute, was macht er da eigentlich ganz genau. Aber es war eine sehr intensive Zeit», sagt er. Achtung: Er spricht hier schon in der Vergangenheit. Es WAR eine sehr intensive Zeit.

Die WM hat jedenfalls neue Lust auf Spitzenfußball geweckt. «Und es ist jetzt natürlich wie eine Fortbildung. Also wie auch immer es für mich weitergeht: blöder werde ich nach dieser Weltmeisterschaft sicher nicht sein. Ich werde einiges dazugelernt haben wieder und das ist natürlich auch notwendig», sagte er.

Darüber spricht Klopp nicht

Ein Thema bleibt außen vor. Dabei ist es maßgeblich: das Geld. Red Bull wird ihn nicht für lau ziehen lassen, selbst wenn es ein Gentlemen-Agreement geben sollte. Und der DFB kann nicht endlos zahlen. Der Abschied von Nagelsmann war auch schon teuer und die WM war ein Verlustgeschäft in Millionenhöhe. Auch deshalb werden die Verhandlungen eines brauchen: Zeit.