Spielfreude, Vertrauen und ein klar erkennbarer Stil: Nach der 5:0-Show der Nationalmannschaft in Berlin fällt das Urteil der Experten deutlich aus. Doch einer warnt.

Berlin (dpa) – Nach der überragenden 5:0-Show der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Duell mit den Niederlanden hat der frühere DFB-Akteur und Experte Stefan Effenberg etwas auf die Euphorie-Bremse gedrückt. Er warne «eindringlich davor, dass die Erwartungen jetzt zu voreilig wieder in die Höhe schnellen», schrieb der 58-Jährige in seiner Kolumne für «t-online».

«Diese Mannschaft scheint aktuell auf einem guten Weg zu sein, der uns alle zuversichtlich stimmen kann. Aber: Sollte die deutsche Mannschaft im März im Viertelfinale der Nations League an einem hochkarätigen Gegner wie Weltmeister Spanien scheitern – dann darf es nicht sein, dass öffentlich sofort wieder draufgehauen wird», meinte er weiter.

Effenberg: «kaum zu glauben»

Gleichzeitig lobte der ehemalige Bundesliga-Profi die Entwicklung unter Bundestrainer Jürgen Klopp. «Dass man Klopps Handschrift schon jetzt so deutlich ausmachen kann, nach nur sechs Spielen und zahlreichen Versuchen und Umstellungen im Kader – das ist kaum zu glauben.»

Effenberg erfreute sich an der Spielfreude und Unbekümmertheit, die er bei DFB-Neulingen wie Brajan Gruda, Derry Scherhant oder Philipp Treu gesehen habe. Außerdem habe Liverpool-Profi Florian Wirtz wieder so befreit aufgespielt, «wie er es eigentlich seit seinem Abschied aus Leverkusen nicht mehr gezeigt hatte».

Hamann: Klopp macht die Spieler größer

Nachdem die DFB-Auswahl durch die Gala den Gruppensieg in der Nations League perfekt gemacht und das Ticket für das Viertelfinale gelöst hatte, gab es auch Lob von DFB-Rekordspieler Lothar Matthäus für Klopp: «Ich denke, dass die Spieler jetzt wieder genauso gerne zur Nationalmannschaft gehen wie wir unter Franz Beckenbauer von 1986 bis 1990», lobte er bei RTL/Sky Sport. Die Spieler würden das Vertrauen eines Trainers bekommen, «der an sie glaubt und sie schützt».

Ähnlich sieht es auch TV-Experte Dietmar Hamann. Klopp zeichne aus, wie er mit dem Coaching-Staff feiere und mit den Profis um Wirtz und Co. spreche. «Das macht die Spieler drei Zentimeter größer. Und wenn Du dann auf dem Feld stehst, mit dem Adler auf der Brust, dann bist du zehn Zentimeter größer. Und so haben sie gestern gespielt, und das hat Klopp bei all seinen Vereinen gemacht und geschafft», sagte er bei Sky.