Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck schwärmen von Manuel Neuers Rückkehr ins DFB-Tor. Was die besondere Ausstrahlung des Torwarts bewirkt und was das für die Nationalmannschaft bei der WM bedeutet.

Herzogenaurach (dpa) – Für Julian Nagelsmanns WM-Innenverteidiger ist die Rückkehr von Manuel Neuer ins Tor der Fußball-Nationalmannschaft ein großer Gewinn. «Also ich bin selbst kein Stürmer, aber ich weiß von vielen, die öfter als ich aufs Tor schießen, dass das auf jeden Fall so ist, dass man sich denkt: Oh, das ist Manuel Neuer, ich muss mich jetzt irgendwie besonders konzentrieren oder es wird besonders schwer, irgendwie da ein Tor zu erzielen», sagte Neuers Bayern-Kollege Jonathan Tah bei einem Mediengespräch im DFB-Quartier in Herzogenaurach.

«Der beste Keeper der Welt»

Auch der Dortmunder Nico Schlotterbeck ist sich sicher, dass mit Neuer die deutschen Chancen beim XXL-Turnier in Amerika steigen. «Natürlich hat Manu einen extrem guten, extrem großen Namen, er hat extrem performt. Er ist wahrscheinlich 'all time' der beste Keeper der Welt», sagte der BVB-Verteidiger.

Schlotterbeck und Tah bildeten zuletzt bei der Nationalmannschaft das Duo in der Defensivzentrale und spielen somit auch bei der WM wahrscheinlich gemeinsam direkt vor Neuer, wenn dieser nach auskurierter Wadenverhärtung wie geplant in den USA nach fast zwei Jahren ins DFB-Tor zurückkehrt.

«Manu hat natürlich eine besondere Ausstrahlung, Aura auf dem Platz, auch neben dem Platz», sagte Tah. Menschen, die Neuer begegneten, hätten «fast schon dieses Ehrfürchtige», sagte der 30-Jährige. Dies treffe auf normale Fans zu wie auch auf gegnerische Topstürmer vom Format eines Kylian Mbappé. Dieses Gefühl der Sicherheit strahle der 40 Jahre alte Neuer «auch auf die Mannschaft aus».

Als Kritik an Oliver Baumann, der in der WM-Qualifikation gute Leistungen zeigte, nun aber von Nagelsmann zur Nummer 1B degradiert wurde, sollten die Elogen keinesfalls verstanden werden. «Auch Olli hat das top gemacht», sagte Tah.

Mit Neuer habe er trotz der langen Spekulationen in München nie über das Comeback-Thema gesprochen, versicherte der Abwehrspieler. «Manu hat gar nichts gesagt, gar keine Anmerkungen gemacht und dann war es so. Also nein, wir haben nicht viel davon erfahren», sagte Tah.