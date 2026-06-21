Fußball-WM
Darum liegt Iraks Flagge vor WM-Spielen nicht auf dem Boden
WM 2026 - Irak - Norwegen
Volunteers halten die Flaggen des Irak und von Norwegen. (Archivbild)
Mark Stockwell. DPA

Bei der WM gibt es vor den Spielen ein Flaggen-Ritual. Das ist jedoch nicht immer gleich. Warum ist das so?

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Boston/Philadelphia (dpa) – Vor den WM-Spielen in den USA, Mexiko und Kanada tragen Volunteers riesige Flaggen der beteiligten Mannschaften auf den Platz. Normalerweise werden sie auf den Rasen gelegt, aber nicht bei jedem Spiel. Der Irak bat bei der FIFA extra darum, seine Flagge über dem Boden zu halten. «Wir haben den Ausdruck „Gott ist allmächtig“ auf der Flagge und darum ging es bei der Anfrage unseres Verbandes», erklärte Führungsspieler Aymen Hussein. Im Spiel gegen Norwegen kam die FIFA der Bitte nach.

Der Weltverband teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit: «Die FIFA hat eng mit den teilnehmenden Mannschaften zusammengearbeitet, um angemessenen Wünschen hinsichtlich der Präsentation nachzukommen.»

© dpa-infocom, dpa:260621-930-259844/1

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