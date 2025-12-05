Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador: Der WM-Gegnercheck

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft erwischt eine machbare Gruppe bei der Fußball-WM 2026. Das sind die Details zu den Gegnern.

Washington (dpa) – Die Fußball-Nationalmannschaft trifft bei der WM 2026 in der Gruppenphase auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Darauf muss sich Bundestrainer Julian Nagelsmann bei diesen Gegnern einstellen.

Curaçao (14. Juni/ Philadelphia oder Houston):

WM-Teilnahmen: 1 (2026)

Bestes WM-Abschneiden: -

Bilanz gegen Deutschland: noch kein Spiel

So lief das letzte Spiel: noch kein Spiel

Trainer: Dick Advocaat (Niederlande)

Topstars: Armando Obispo (PSV Eindhoven), Sontje Hansen (FC Middlesbrough), Tahith Chong (Sheffield United)

Elfenbeinküste (20. Juni/Kansas City oder Toronto):

WM-Teilnahmen: 4 (2006, 2010, 2014, 2026)

Bestes WM-Abschneiden: Gruppenphase

Bilanz gegen Deutschland: 1 Spiel, 1 Remis, 2:2 Tore

So lief das letzte Spiel: Testspiel, 2:2 am 18.11.2009

Trainer: Emerse Faé

Topstars: Sébastien Haller (FC Utrecht), Amad Diallo (Manchester United), Ousmane Diomande (Sporting Lissabon), Franck Kessié (al-Ahli)

Ecuador (25. Juni/Philadelphia oder East Rutherford):

WM-Teilnahmen: 5 (2002, 2006, 2014, 2022, 2026)

Bestes WM-Abschneiden: Achtelfinale 2006

Bilanz gegen Deutschland: 2 Spiele, 2 Siege, 7:2 Tore

So lief das letzte Spiel: Testspiel, 4:2 am 29.5.2013

Trainer: Sebastián Beccacece (Argentinien)

Topstars: Moises Caicedo (FC Chelsea), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Piero Hincapié (FC Arsenal)