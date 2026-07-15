Frankreichs Trainer Didier Deschamps stellt nach dem WM-Halbfinale die Qualität des Referees infrage. Nun meldet sich der FIFA-Schiedsrichterchef.

Arlington (dpa) – FIFA-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina hat die indirekte Kritik von Frankreichs Trainer Didier Deschamps an der Leistung der Unparteiischen im WM-Halbfinale gekontert. «Als Reaktion auf die Äußerungen von Didier Deschamps, der infrage gestellt hat, ob unser Schiedsrichter das Niveau hatte, das Halbfinale zu leiten, ist die Antwort der FIFA eindeutig: „Ja, definitiv.“», sagte der italienische frühere Spitzenreferee Collina. «Unsere Schiedsrichter sind Weltklasse.»

Deschamps: «Fragwürdige» Entscheidungen

Nach dem klaren 0:2 gegen Spanien im Duell um den Finaleinzug hatte Deschamps die Qualität von Schiedsrichter Ivan Barton aus El Salvador infrage gestellt. «Glauben Sie, dass der Schiedsrichter gut genug war, um ein Halbfinale zu leiten?», fragte der Weltmeistercoach nach der Partie. Manche Entscheidungen seien «fragwürdig» gewesen, meinte Deschamps.

Barton hatte unter anderem einen klaren Foulelfmeter für Spanien gepfiffen, den Mikel Oyarzabal zum 1:0 nutzte. Frankreich war bei dieser WM bis zum Halbfinale gegen den Europameister ohne jeglichen Makel geblieben. Das Team um Lamine Yamal tritt am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in East Rutherford bei New York im Endspiel an.