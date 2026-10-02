Die griechische Nationalmannschaft muss im Nations League-Rückspiel gegen Deutschland auf einen wichtigen Spieler verzichten. In Deutschland ist er kein Unbekannter.

Thessaloniki (dpa) – Die griechische Fußball-Nationalmannschaft muss im Rückspiel der Nations League gegen das DFB-Team am Sonntag (20.45/RTL) in Thessaloniki auf ihren Stürmer Christos Tzolis verzichten. Der 24-Jährige zog sich am Donnerstagabend in der Partie gegen die Niederlande (2:2) ebenfalls in Thessaloniki eine Oberschenkelverletzung zu.

Nach einem Sprint fasste sich der Arsenal-Profi an die Rückseite seines rechten Oberschenkels und musste in der 18. Minute durch Georgios Masouras ersetzt werden. Fünf Minuten zuvor war ein Treffer des früheren Düsseldorfers wegen Abseitsstellung seines Teamkollegen Evangelos Pavlidis aberkannt worden.

Tsolis hatte beim 1:0-Erfolg der Griechen gegen die deutsche Mannschaft am Sonntag in Augsburg in der Startelf gestanden.