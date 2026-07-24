Bei seiner ersten Pressekonferenz als Bundestrainer spricht Jürgen Klopp deutliche Worte. Der 59-Jährige stellt direkt klar, was er sich nicht gefallen lassen will.

Frankfurt/Main (dpa) – Jürgen Klopp ist direkt mit einer Warnung an die Medien in seinen neuen Job als Fußball-Bundestrainer gestartet. «Wenn ihr euch danebenbenehmt oder meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg», sagte Klopp bei seiner Vorstellung als Coach der deutschen Nationalmannschaft in Frankfurt am Main.

«Wenn ihr morgen sagt, der ist scheiße, dann bin ich weg», sagte der 59-Jährige und ergänzte, das müssten schon mehrere Kritiker sein, ein einzelner reiche da nicht. Er wolle dann auch keine Abfindung. «Ich mache das nicht gegen euch, sondern für euch.»

Klopp, der beim Deutschen Fußball-Bund einen Vertrag bis zum Sommer 2030 unterschrieb, hatte zuvor seine Verwunderung darüber zum Ausdruck gebracht, dass bereits in den vergangenen Wochen über Details zu seinem neuen Job berichtet wurde.

Er fühle sich allen Fußballfans verpflichtet, erklärte Klopp. «Ich hatte schon eine Ahnung, wie groß das Amt des Bundestrainers ist. Aber wenn man direkt damit in Verbindung gebracht wird, fühlt man die Größe und die Verantwortung noch mehr.»