Bundeskanzler Merz drückt der deutschen Mannschaft zum WM-Auftakt vor dem Fernseher die Daumen. Seine Erwartungen an das Spiel gegen Curaçao sind klar.

Berlin (dpa) – Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verfolgt den deutschen WM-Start am Sonntag aus der Heimat. Gegen den WM-Neuling Curaçao erwartet Merz nach eigener Aussage einen «klaren Sieg» in Houston. «Der Bundeskanzler wird den WM-Auftakt der deutschen Mannschaft selbstverständlich verfolgen – wie Millionen Fußballfans im Land mit einer gehörigen Portion Leidenschaft», zitierte die Funke Mediengruppe eine Regierungssprecherin.

Während Merz den Beginn der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada am TV-verfolgt, plant Sport-Staatsministerin Christiane Schenderlein (CDU) aktuell den Besuch des zweiten deutschen Vorrundenspiels gegen die Elfenbeinküste in Toronto am 20. Juni.