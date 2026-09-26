Die deutsche U21-Nationalmannschaft setzt ihren Weg zur EM-Endrunde unaufhaltsam fort. Beim Sieg in Lettland trifft ein Neuling doppelt. Der Kapitän verabschiedet sich jetzt zu Jürgen Klopp.

Riga (dpa) - Mit einem Doppelpack beim traumhaften Debüt hat Paris Brunner die deutsche U21-Nationalmannschaft zum nächsten Schritt Richtung EM-Endrunde geführt. Durch das 4:0 (2:0) in Riga gegen Lettland fehlen der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes noch zwei Siege, um sicher das Ticket für die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Sommer zu buchen.

Der erstmals für die U21 nominierte Brunner von der AS Monaco durfte nach 53 Sekunden über die Blitzführung jubeln. Kurz vor der Pause legte der 20-Jährige das 2:0 (42. Minute) nach. «Ich bin überglücklich. Das erste Spiel für die U21 und dann direkt mit einem Doppelpack», sagte Brunner bei Sat.1. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Brügge-Profi Nicolo Tresoldi (52.) und der Augsburger Arijon Ibrahimovic (76.).

Weiterer U17-Weltmeister bereitet Brunner-Tor vor

Der ehemalige Dortmunder Brunner knüpfte im DFB-Trikot an die guten Leistungen an, die er bei Monaco zu Beginn dieser Saison zeigt. Dort hatte er aber nicht nur sportlich für Aufsehen gesorgt. Zuletzt war der frühere U17-Welt- und -Europameister gesperrt worden, weil er mit einer Geste Richtung Gegner-Fans diese provoziert hatte.

Angesichts einiger vom neuen Bundestrainer Jürgen Klopp nominierter U21-Kandidaten wie Lennart Karl (FC Bayern), Said El Mala (1. FC Köln) oder Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) gab U21-Nationalcoach Antonio Di Salvo einigen Neulingen aus seinem Kader eine Chance. Im Team von Kapitän Tom Bischof, der nun auch zum Klopp-Team reist, durfte auch Noah Darvich (SV Elversberg) in der Startelf sein Debüt geben. Am Tag nach seinem 20. Geburtstag bereitete er den zweiten Treffer seines früheren Weltmeister-Kollegen Brunner vor.

Noch zwei Spiele bis zum EM-Ticket

Nach dem 5:0 im Hinspiel war auch diesmal vor nur wenigen Zuschauern ein Klassenunterschied zu sehen. Die deutsche Mannschaft verpasste es aber, ihre Überlegenheit in noch mehr Tore umzumünzen. «Das war der erste Schritt. Unser Ziel ist es, alle drei Spiele zu gewinnen und uns zu qualifizieren für die Europameisterschaft», sagte Di Salvo.

Vor dem Sieg der deutschen Mannschaft hatte Griechenland als deutscher Konkurrent um den Gruppensieg mit 3:0 in Georgien gewonnen. Beide Teams sind punktgleich, im direkten Vergleich liegt aber Deutschland vorn. Mit zwei weiteren Erfolgen am Mittwoch in Malta und am 6. Oktober in Bielefeld gegen Georgien würde sich das Team von Di Salvo als Gruppensieger das Ticket für die Endrunde sichern.