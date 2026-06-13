2017 erleidet Gervane Kastaneer eine schwere Augenverletzung. Neuneinhalb Jahre später erfüllt er sich den WM-Traum. Zuvor erhält der Profi des deutschen Auftaktgegners noch eine bewegende Botschaft.

Houston (dpa) – Seine Karriere erlitt zwischenzeitlich einen schweren Rückschlag, nun erfüllt er sich den Traum von einer WM-Teilnahme. Stürmer Gervane Kastaneer vom deutschen Auftaktgegner Curaçao hat vor dem Start in das XXL-Turnier am Sonntag (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Houston Tränen der Rührung vergossen. Im Rahmen der von der FIFA initiierten Reihe «Letters That Unite» (Briefe, die verbinden) bekam der 30-Jährige eine Nachricht von seinem Vater. Und die löste bei ihm große Emotionen aus.

«Mein bester Freund, mein größter Stolz, mein Idol», liest Kastaneer in einem Video aus dem Brief seines Vaters an ihn vor. «Schon als du noch ein kleiner Junge mit einem Ball am Fuß warst, haben wir etwas Besonderes in dir gesehen. Nicht nur Talent, sondern einen Traum, der größer war als Worte.»

Folgenschwerer Schuss ins Gesicht

Der Traum von der großen Karriere als Fußballprofi schien zwischenzeitlich aber zu platzen. Kastaneer war auf dem Sprung vom niederländischen Club ADO Den Haag in die Bundesliga, ehe er eine schwere Augenverletzung erlitt. Er hatte einen Ball mit voller Wucht ins Gesicht bekommen, musste operiert werden, klagte lange über Sehprobleme und fiel mehrere Monate aus. In dem Video werden Fotos von dem Spieler im Krankenhaus und mit seinem Vater gezeigt.

«Die Menschen sahen nur eine Augenverletzung. Aber wir kannten die Wahrheit dahinter. Den Schmerz, die Unsicherheit, die Ängste, die Tränen», zitiert Kastaneer aus dem Brief seines Vaters. «Papa ist nicht nur stolz auf den Fußballer, sondern vor allem auf den Mann, der du geworden bist.»

In Kaiserslautern einst mit Spezialbrille

Kastaneer ist sichtlich ergriffen von der Botschaft. Sein Vater sei alles für ihn, sagt der Offensivmann, der in der Saison 2017/2018 für den 1. FC Kaiserslautern spielte und inzwischen bei Terengganu FC in Malaysia unter Vertrag steht.

Am Sonntag, neuneinhalb Jahre nach der schweren Verletzung, tritt Kastaneer bei Curaçaos WM-Premiere auf der größten Fußball-Bühne überhaupt auf.