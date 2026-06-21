Diese Geschichte ging um die Welt: Kap Verdes Torwart wird zum WM-Held, doch seine Mutter konnte die Einreise in die USA nicht bezahlen. Beim zweiten Spiel ist sie dabei - und schickt eine Botschaft.

Miami (dpa) - Das WM-Spiel zwischen Kap Verde und Uruguay wird zum großen Familientreffen. Denn nach der Klärung aller Visa-Probleme wird die Mutter von Kap Verdes Torwartheld Vozinha ihren Sohn im zweiten Gruppenspiel live im Stadion in Miami unterstützen können (Montag, 00.00 Uhr/ARD und MagentaTV).

«Ich möchte allen Fans und allen, die an diesem Prozess mitgewirkt haben, für die Unterstützung danken», sagte Ana Candida Evora in einem vom Fußball-Weltverband FIFA veröffentlichten Video. «Wir alle hoffen, dass Kap Verde gut spielt und auf dem Platz glänzt. Die Spieler müssen an sich glauben, dann wird alles gut.» Das Team ihres Sohnes solle «erhobenen Hauptes auf den Platz» gehen. «Ich schicke euch einen Kuss. Seid stark und mutig, blaue Haie!»

Der 40 Jahre alte Vozinha, der nur in der zweiten portugiesischen Liga bei GD Chavez spielt, war durch seine starke Leistung beim 0:0 gegen den Titelfavoriten Spanien über Nacht zu einem der Stars dieser Weltmeisterschaft aufgestiegen. Nach dem Spiel gingen Bilder um die Welt, die den Torwart weinend im Kreis seiner Mitspieler zeigten.

Vater und Bruder auch im Stadion

Denn seine Mutter war bei dieser Sensation noch nicht in den Vereinigten Staaten, weil sie die Kaution für ein Visum nicht zahlen konnte. US-Behörden ermöglichten ihr die Einreise und erließen ihr sogar die Visagebühren. Am Freitagabend kam sie im Spielort Miami an.

«Für mich ist das sehr wichtig. Denn jeder in meiner Familie unterstützt mich immer in allen Dingen», sagte Vozinha im Teamquartier des WM-Außenseiters in Tampa/Florida. «Sie hier zu haben, ist für mich etwas Besonderes. Ich bin sehr glücklich. Mein Vater und mein Bruder werden auch da sein.»