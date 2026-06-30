Foxborough (dpa) – Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann hat deutliche Worte für das WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale gegen Paraguay gefunden. «Die Art und Weise, wie wir heute Abend ausgeschieden sind, ist verheerend, ist eine Blamage, ist etwas, womit niemand, wirklich niemand gerechnet hat», sagte Klinsmann in einem Interview bei ESPN. Das Ergebnis stürze den deutschen Fußball in ein «riesiges Loch».

Alles müsse nun auf den Prüfstand gestellt werden, betonte der 61-Jährige. «Alles, von oben bis unten, muss hinterfragt und diskutiert werden. Natürlich wird es Konsequenzen geben, was auch immer diese Konsequenzen sein mögen.» Die Mannschaft habe «schlampig» gespielt und sei «nicht energisch, nicht entschlossen und nicht aggressiv genug» gewesen. Die Art und Weise des Ausscheidens sei «äußerst enttäuschend», betonte Klinsmann.

Klinsmann sieht «Desaster» als Teamverantwortung

Zur Frage nach der Verantwortung von Bundestrainer Julian Nagelsmann sagte Klinsmann, diese liege nicht bei einer einzelnen Person. «Die Verantwortung liegt bei allen – vom Trainerstab über den Verband bis hin zu jedem einzelnen Spieler, der in diesen 26-Mann-Kader berufen wurde. Jeder hat seinen Teil zu diesem Desaster beigetragen.» Die Mannschaft habe «definitiv ihr Gesicht verloren» und müsse die Schuld bei allen Beteiligten suchen.