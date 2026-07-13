Die Ära Zlatko Dalic bei Kroatiens Nationalmannschaft ging mit der WM zu Ende. Welcher ehemalige Bundesliga- und England-Profi nun die Verantwortung übernimmt.

Zagreb (dpa) - Der frühere Bundesliga-Profi Slaven Bilic ist zum zweiten Mal in seiner Karriere Trainer von Kroatiens Fußball-Nationalmannschaft. Der 57-Jährige löst Zlatko Dalic ab, der nach dem WM-Aus gegen Portugal im Sechzehntelfinale seinen Rücktritt bekanntgegeben hatte.

Von 2006 bis 2012 trainierte Bilic schon einmal die Auswahl seines Landes und kam bei der EM 2008 in der Schweiz und Österreich bis ins Viertelfinale. Er sei nach einem einstimmigen Vorstandsbeschluss zum Chefcoach ernannt worden, teilte der kroatische Fußball-Verband mit. «Es liegt an mir, die nötige Energie, den Ehrgeiz und die Entschlossenheit einzubringen, um Kroatien weiterhin zur Fußball-Elite zu zählen», sagte Bilic bei seiner Vorstellung.

Einst für den Karlsruher SC am Ball

Der frühere Defensivakteur spielte von 1993 bis 1996 für den Karlsruher SC, später unter anderem für West Ham United und den FC Everton in England. Zuletzt trainierte er Al-Fateh SC in Saudi-Arabien.

Dalic hatte den kroatischen Fußball in seiner Amtszeit zur erfolgreichsten Ära seiner Geschichte geführt: 2018 erreichten das Nationalteam um Superstar Luka Modrić das WM-Finale in Russland und verlor dieses mit 2:4 gegen Frankreich. Vier Jahre später in Katar besiegte Kroatien im Spiel um Platz drei Marokko mit 2:1.