Beim EM-Quali-Abschluss der deutschen Nachwuchsfußballer wird's voll auf der Alm. Auch für den Trainer ist die Partie gegen Georgien keine ganz gewöhnliche.

Bielefeld (dpa) – Die deutsche U21-Nationalmannschaft darf sich zum Abschluss der EM-Qualifikation auf ihre größte Kulisse bei einem Heimspiel seit 20 Jahren freuen. Bis Montagmorgen waren für die Partie gegen Georgien in Bielefeld (Dienstag, 18.00 Uhr/ProSiebenMAXX) 17.166 Tickets verkauft worden, wie ein Sprecher des Deutschen Fußball-Bunds mitteilte. Das sei Motivation und kein zusätzlicher Druck für seine Mannschaft, sagte Trainer Antonio Di Salvo: «Wir wissen alle, dass es ein besonderes Spiel ist.»

Mit einem Sieg hätte die deutsche Auswahl Platz eins in der Qualifikations-Gruppe und damit das direkte Ticket zur Endrunde sicher. «Das ist unser Ziel», erklärte Di Salvo. Verfolger Griechenland tritt parallel in Nordirland an. Die EM-Endrunde findet kommenden Sommer in Albanien und Serbien statt.

Ostwestfale Di Salvo warnt vor Georgien

Als die deutsche U21 im Oktober 2006 in Leverkusen gegen England spielte, waren 20.800 Zuschauer dabei. Die bisherige Heim-Rekordkulisse gab's bei der Partie gegen Spanien in Augsburg 1982, damals sahen 28.000 Menschen zu.

Auch für den gebürtigen Ostwestfalen Di Salvo selbst ist die Partie in Bielefeld eine besondere. Seine Eltern, sein Bruder und auch einige Freunde würden ins Stadion kommen, um die Mannschaft zu unterstützen, kündigte er an. Gegner Georgien, aktuell Tabellenvierter in der Gruppe F, habe sich bisher «unter Wert verkauft», warnte der Coach. Auch seiner Mannschaft hätten es die Georgier beim 2:0-Auswärtssieg im Hinspiel schwer gemacht, meinte der 47-Jährige.