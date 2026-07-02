Miami (dpa) – Mit einer besonderen Geste wollen die portugiesischen Fußball-Fans den vor einem Jahr bei einem Autounfall gestorbenen Starstürmer Diogo Jota ehren. Beim WM-Sechzehntelfinale gegen Kroatien am Freitag (1.00 Uhr MESZ) in Toronto wollen die Anhänger weiße Luftballons mit ins Stadion bringen und in der 21. Spielminute – der ehemaligen Rückennummer von Diogo Jota – applaudieren.

Der frühere Angreifer des FC Liverpool war am 3. Juli des vergangenen Jahres bei einem Autounfall ums Leben gekommen. «Ich will nicht sagen, dass der erste Todestag besonders schwierig wird. Aber ich denke, wir sollten Diogo Jota ehren. Denn alles, was wir in diesem Team begonnen haben, begann mit ihm», sagte zuletzt Trainer Roberto Martinez. «Wir haben mit ihm die Nations League gewonnen. Und wir wollen für ihn die WM gewinnen.» Bei diesem Turnier sei «jeder Tag schwierig» für sein Team. «Denn in jedem Training gibt es Momente, in denen Diogo Jota wieder in unseren Erinnerungen ist.»